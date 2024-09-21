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熱低抵台灣東北方 明起從北到南大雨 南部有強降雨訊號

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
熱帶低壓17Ｗ，已經抵達台灣東北方，今天通過北部海面，然後往西南進入台灣海峽，慢慢消散。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
熱帶低壓17Ｗ，已經抵達台灣東北方，今天通過北部海面，然後往西南進入台灣海峽，慢慢消散。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

中央氣象署表示，今天熱帶性低氣壓外圍雲系及低壓帶影響，易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率，西半部、東北部、東南部地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲轉局部短暫陣雨或雷雨。

今晚起至明天低壓帶影響，易有短延時強降雨，尤其基隆北海岸、北部、南部、東南部地區及金門，有陣雨或雷雨並有局部豪雨發生的機率，其他地區及澎湖、馬祖，有局部短暫陣雨或雷雨並有局部大雨發生的機率。今、明兩天基隆北海岸、東半部、西南部沿海及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖，有長浪發生的機率。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，熱帶低壓17Ｗ，已經抵達台灣東北方，今天通過北部海面，然後往西南進入台灣海峽，慢慢消散。明天至下周一西部地區從北到南均有大雨機會，尤其沿海及南部地區有強降雨訊號，多注意天氣變化。

澎湖 雷雨 馬祖

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