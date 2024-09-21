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明年3天以上的連假有6個...但總放假日卻少一天？官員解釋背後原因

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為台鐵返鄉人潮。聯合報系資料照／記者黃義書攝影
圖為台鐵返鄉人潮。聯合報系資料照／記者黃義書攝影

人事總處已經公布2025年政府行政機關辦公日曆表，總放假日數115天，明年3天以上的連續假期共有6個，和2024年總放假天數相同，不過有人卻發現，跟2023年的總放假日116天比起來少了1天，有官員也出面解釋了，「該放的假不會被吃掉」。

2025的總放假數為115天，明年3天以上的連續假期共有6個，分別為農曆春節假期（9日）、和平紀念日（3日）、兒童節及民族掃墓節（4日）、端午節（3日）、中秋節（3日）及國慶日（3日）等。

根據自由時報報導，2025年的總放假數115天，和2024年一樣，但比起2023年的116天卻少了一天，行政院人事總處官員解釋，這與平年、潤年，以及元旦、12月31日是週六或週日都有關，「該放的假不會被吃掉」。

人事總處官員也說，立法院在103年修正「紀念日及節日實施辦法」後，國定假日的放假日只要遇到例假日一律補假，因此放假天數維持在一年115天、116天，不會有以前「假被吃掉」的情況發生。

2025年行事曆圖／人事行政總處
2025年行事曆圖／人事行政總處

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