聽新聞
0:00 / 0:00
明年3天以上的連假有6個...但總放假日卻少一天？官員解釋背後原因
人事總處已經公布2025年政府行政機關辦公日曆表，總放假日數115天，明年3天以上的連續假期共有6個，和2024年總放假天數相同，不過有人卻發現，跟2023年的總放假日116天比起來少了1天，有官員也出面解釋了，「該放的假不會被吃掉」。
2025的總放假數為115天，明年3天以上的連續假期共有6個，分別為農曆春節假期（9日）、和平紀念日（3日）、兒童節及民族掃墓節（4日）、端午節（3日）、中秋節（3日）及國慶日（3日）等。
根據自由時報報導，2025年的總放假數115天，和2024年一樣，但比起2023年的116天卻少了一天，行政院人事總處官員解釋，這與平年、潤年，以及元旦、12月31日是週六或週日都有關，「該放的假不會被吃掉」。
人事總處官員也說，立法院在103年修正「紀念日及節日實施辦法」後，國定假日的放假日只要遇到例假日一律補假，因此放假天數維持在一年115天、116天，不會有以前「假被吃掉」的情況發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言