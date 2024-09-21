今晚至明天降雨最劇烈 4大地區慎防局部豪雨 這天才趨緩

今天台灣受到熱帶性低氣壓外圍雲系和整個低壓帶的影響，清晨苗栗地區發生3小時200以上毫米大豪雨等級出現，目前雨勢已經稍微趨緩。

中央氣象署預報員陳姵安表示，今晚到明天是整個水氣移入主要的時間點，降雨最明顯的情形，北部、基隆北海岸、南部、東南部慎防局部豪雨，或是短延時強降雨的情況。尤其明天開始沿海甚至外島，風力顯著增強，有8至9級強陣風，海邊活動注意安全。

陳姵安表示，整個南海到菲律賓東方海面是大的低壓帶，所有的雲系和水氣都在低壓帶之內，台灣東北側有熱帶性低氣壓，未來會朝西北方向前進，未來這段期間台灣受到它的外圍雲系影響。整個大低壓帶之中，台灣南側吹比較偏南風為主，所以台灣海峽上因風向幅合有比較強烈的對流，也可能移入到陸地。

今天上午開始，西半部地區和東北部要留意可能有局部大雨發生情形。陳姵安表示，熱帶性低氣壓晚上就會逐漸減弱為低氣壓，但是還是位在台灣附近，台灣還是在整個低壓帶之中，會延續到周日，這期間整個南方雲系會順著熱帶性低氣壓所帶來的南風，造成降雨。所以今明兩天持續留意局部大雨或是豪雨情形，尤其北部、南部和東南部、東北部地區。

陳姵安表示，周日晚上開始，太平洋上菲律賓東方的高氣壓，已經開始慢慢增強趨勢。台灣雖然還是受到低壓帶影響，不過到了下周一整個低壓帶會稍微北抬，甚至整個低壓順著北方系統往東北方向移動，這時南方的高氣壓有逐漸增強趨勢。但是水氣一方面還是比較偏多，下周二開始就是低壓帶逐漸遠離的天氣型態。

她說，下周三之後雖然高氣壓勢力有稍微增強一點，但是台灣附近水氣還是偏多，風向可能東北風、偏東風為主，水氣在迎風面地區還是會有一些局部陣雨的現象發生。未來1周都要留意降雨機率偏高，尤其今天晚上到明天。

降雨趨勢，陳姵安表示，今天整個西半部地區、東北部、東南部地區有水氣移入，南部地區有比較強的局部大雨出現。今晚到明天整個水氣移入的狀態下，尤其基隆北海岸、北部、南部、東南部地區都要留意局部豪雨發生，也會有短延時強降雨，留意氣象署最新天氣訊息。