羅東站務員遭無票旅客掐脖 台鐵報警、董事長趕赴慰問

台鐵昨天下午羅東站有一名無票民眾強行進站，並對前來勸阻的方姓站務人員暴力相向。台鐵公司董事長杜微今前往羅東站致送方姓站務人員紅包，並表示，主動勸阻無票旅客進站，正是負責盡職的表現，足為台鐵員工表率，後續公司會提供法律協助，並協請鐵路警察依法查處。

台鐵公司站長呂明益、東區營運處副處長許民杰、董事長杜微今趕赴車站關懷方姓站務員，並檢視車站的安全設施。

杜微表示，方姓同仁是2019年11月到路的營運人員（服務員），平時擔任剪收票工作，並且時常主動幫助車站總務，換燈泡、補地坪、粉刷牆面樣樣都行，發現車站設備有異常也會自行維護，維持車站最好的服務效能。此次方姓站務員會主動勸阻無票旅客進站，正是負責盡職的表現，足為台鐵員工表率。了解方員傷勢並無大礙後，後續公司會提供法律協助並協請鐵路警察依法查處。

台鐵公司指出，一行人隨後又察看羅東站區安全設備狀況，包括站區監視器系統、補票房一值班站長室一路警所的連線警報器、以及緊急通報電話，現場功能實測也都正常合用，尤其這次提供給路警的站區監視器畫面，足以使後續偵辦能順利進行。

台鐵表示，董事長最後拜訪鐵路警察局羅東派出所，與副所長等人交換意見後，了解到派出所員警同仁的辛勞，尤其白天均有站區巡邏，絕無外界刻意誤傳「巡邏時間多為晚間，其他時段並未經常性有巡邏」的情形，而且自8月以來羅東派出所包括站區及護車勤務，見警率均有加強措施，而昨天路警在通報30秒內就抵達現場處理，有效防護安全，致上最大的謝忱。