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太陽系最神秘海王星今達「衝」 望遠鏡一探顏色真面目

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
航海家二號太空船1989年、哈伯望遠鏡2021年與韋伯望遠鏡2022年拍攝的海王星照片，今年研究顯示，海王星的深藍色竟來自於人為處理照片時的飽和度調整，實際上它的顏色較接近天王星的水藍色。圖／台北市立天文館提供
航海家二號太空船1989年、哈伯望遠鏡2021年與韋伯望遠鏡2022年拍攝的海王星照片，今年研究顯示，海王星的深藍色竟來自於人為處理照片時的飽和度調整，實際上它的顏色較接近天王星的水藍色。圖／台北市立天文館提供

八大行星最遙遠的海王星今晚到達「衝」的位置，台北市立天文館預告，此時海王星與太陽的距離最近且最亮，整夜可見，最適合觀察。但海王星和地球相距仍遠，得藉助雙筒望遠鏡或天文望遠鏡才能看見，也因它是唯一無法以肉眼看見的行星，真正見過的人寥寥可數，天文館9月28日晚間開放專業天文望遠鏡，讓大家一睹它的真面目。

天文館表示，海王星是太陽系中最遙遠的行星，與太陽的平均距離達45億公里，約為日地平均距離的30倍。1846年被發現的海王星是太陽系中最神秘的行星，1989年8月航海家二號太空船飛掠並拍攝一系列影像後，並發現大暗斑及確認海王星環的存在，迄今未有其他太空任務探索過海王星，它仍是太陽系中最神秘的行星。

天文館提到，海王星的大氣主要成分是氫氣與氦氣，另有少許甲烷，由於甲烷會吸收紅色和紅外線的光線，因此陽光照射後會反射偏藍的色調。

天文館說，長年以來，科學家被航海家二號飛掠天王星與海王星所拍攝的照片困擾，為何2顆在大多數方面都極其相似的行星會有如此明顯顏色差異。根據航海家二號的圖片顯示，天王星呈現水藍色，海王星似乎是深色的藍色調。

天文館說，當年拍攝的影像色調偏藍，所以數十年來海王星一直被認為是顆深藍色的行星， 根據今年研究顯示，海王星的深藍色竟來自於人為處理照片時的飽和度調整，實際上它的顏色較接近天王星的水藍色。鑑於距離過遠、高昂經費，目前仍未有下一代的海王星探測任務，現今天文學家僅能繼續仰賴太空望遠鏡，作為研究海王星的主力。

天文館指出，海王星9月21日台灣時間8點17分到達「衝」的位置，即地球位在中心、太陽和海王星則在地球兩側且赤經經度相差180度之處，是一年中最亮也最接近地球的時刻，在此前後幾周都是觀賞海王星的最佳時段，此時海王星位在雙魚座。 

天文館說，海王星是距離太陽最遙遠的行星，即使位在衝的位置，海王星距離地球仍有43億公里之遙，亮度也僅有7.8等，若無望遠鏡輔助將無法看見。

天文館提到，使用雙筒望遠鏡或小型天文望遠鏡觀看海王星，會發現它是一個藍色、非常小的圓盤。由於海王星衝時的視直徑僅2.4角秒，建議使用口徑10公分以上，放大倍率達100倍以上的望遠鏡，且要配合大氣較穩定的環境下，才有機會看見海王星呈現細小的圓盤狀的外形。

9月28日晚間7點至9點，天文館特別開放口徑45公分的專業天文望遠鏡，歡迎大家來一睹海王星的真面目。

航海家二號探測器曾於1989年8月短暫飛掠，並發現大暗斑及確認海王星環的存在，當年拍攝的影像色調偏藍，所以數十年來海王星一直被認為是顆深藍色的行星。圖／台北市立天文館提供
航海家二號探測器曾於1989年8月短暫飛掠，並發現大暗斑及確認海王星環的存在，當年拍攝的影像色調偏藍，所以數十年來海王星一直被認為是顆深藍色的行星。圖／台北市立天文館提供
八大行星最遙遠的海王星今晚到達「衝」的位置。圖／台北市立天文館提供
八大行星最遙遠的海王星今晚到達「衝」的位置。圖／台北市立天文館提供
天文館根據最新研究顯示，海王星很可能和天王星一樣，是一顆淡青色的行星。圖／台北市立天文館提供
天文館根據最新研究顯示，海王星很可能和天王星一樣，是一顆淡青色的行星。圖／台北市立天文館提供

天文館 太空 太陽系

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