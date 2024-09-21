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今降雨2重點 入夜低壓帶逼近+兩股氣流交會 豪大雨炸北、南部

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天北部、東半部地區受到熱帶低壓外圍雲帶的影響，全天短暫雨；中南部地區則是在午後有熱對流發展，有陣雨或雷雨，一樣會有局部較大雨勢的機會。本報資料照片
今天北部、東半部地區受到熱帶低壓外圍雲帶的影響，全天短暫雨；中南部地區則是在午後有熱對流發展，有陣雨或雷雨，一樣會有局部較大雨勢的機會。本報資料照片

昨天下午在台灣東方海面生成一個熱帶性低氣壓，天氣風險公司分析師李至晟今天表示，雖然距離近，但目前看來沒有進一步增強為颱風的跡象，將在今天以穩定往西北進入東海後減弱為低壓。

不過，他說，這也表示台灣位於不穩定的低壓帶中，從昨天晚上開始一直有個小範圍氣旋滯留在苗栗、台中沿海一帶，對流不斷消長，從昨晚到今天清晨局部雨量突破200毫米，幸好目前這個氣旋已經減弱。

今天的降雨可以分為兩個部分，李至晟表示，首先是北部、東半部地區，受到熱帶低壓外圍雲帶的影響，全天都有短暫雨的機會；中南部地區則是在午後有熱對流發展，有陣雨或雷雨，一樣會有局部較大雨勢的機會。出門建議帶雨具。

今天晚上起，隨著低壓帶接近，較強的西南風會先開始影響台灣的南部地區；李至晟表示，另一方面，隨著中國大陸高壓東移，低壓帶北方的氣壓梯度增大，北部海面也會有較強的偏北到東北風

李至晟說，預計今晚到明天這兩股氣流交會在台灣附近，北部、南部都會有較為持續的降雨，是天氣最不穩定的時段，不排除會有局部的豪大雨，在排水不易的低窪地區可能會有局部積水的情況。

他表示，下周一這個低壓帶會在台灣附近斷裂，北方的低壓變成溫帶氣旋往東接近日本，南邊的部分進入福建廣東後，低壓帶的水氣減少，降雨才會逐漸緩和。另外近海的風浪在這段時間也都偏大，如果有搭乘海上航運，建議出發前再次確認航班資訊。

而到了下周二後，低壓帶減弱後，台灣會回到西南到偏西風的環境，李至晟表示，除了中南部沿海還是有短暫雨外，主要的降雨還是午後的西北雨；目前雖然模式預測下周後期因為大陸高壓東移，會有微弱的東北風南下，不過因為高壓位置偏北，強度也是強弩之末，並沒有顯著的冷空氣。熱帶洋面也會暫時歸於平靜，台灣的天氣可望會比較穩定。

廣東 東北風

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