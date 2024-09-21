快訊

史上最大！傳美國即將提供181億元對台軍援 正待拜登簽字

湖南財政女廳長遇害！長沙警方深夜通報：與劫匪搏鬥同時墜樓

地鐵車廂直擊不雅畫面…「熱褲女」疑伸手摸下體 旁邊乘客嚇呆

聽新聞
0:00 / 0:00

離台灣好近！鄭明典：熱低不強 但恐有意外的強對流出現

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
兩個旋轉中心。圖／取自鄭明典臉書
兩個旋轉中心。圖／取自鄭明典臉書

熱帶性低氣壓TD19昨天形成，不過，前中央氣象局鄭明典在臉書表示，雲圖可見有兩個旋轉中心，哪個才是正牌的第19號熱帶性低氣壓？昨天追蹤的，「是靠近台灣的這一個」，但原本的預測路徑沒靠得這麼近，可能是模式把兩個旋轉中心當成一個了。

鄭明典表示，這個熱低強度不高，但是熱低受地形影響，可能會有意外的強對流出現，還是要很小心。

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天也在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，從清晨的可見光雲圖來看，TD19的中心已經很快來到台灣東北方海面，右邊還有另一個環流中心存在，不過如果照先前的路徑推估，台灣東北方的應該是氣象署認定的TD19。

吳聖宇表示，接下來今天白天它會進入台灣北方海面，然後遇上今天下午逐漸南下的大陸高壓前緣東北風，接著就會減弱，並且逐漸轉化為南北風交會的狹長低壓帶中的一部分，大致上跟昨天預估的差不多，沒有進一步發展為颱風的機會，日本氣象廳目前也還沒有對它採取動作。

氣象局 鄭明典

延伸閱讀

已過中秋仍悶熱像夏天 鄭明典曝原因：氣溫還降不下來

貝碧佳颱風增強中 鄭明典po圖：雲系組織起來了

昨天主要雨區在海上 鄭明典1張圖解釋：西南氣流止步

摩羯恐成今年最強颱風 鄭明典po圖示警：會帶來很大災害

相關新聞

今大雷雨突襲 熱低難成颱 專家：明起2天降雨多雨勢大

台灣東北方海面有1個熱帶性低氣壓TD19，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今天白天會...

今起至下周二慎防豪大雨 明降溫轉涼、這2天雨勢最劇烈

今天熱帶性低氣壓外圍雲系及低壓帶影響，易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率，「天氣風險 WeatherRisk」臉書...

豪雨特報、苗栗大雷雨「國家級警報響」 午後雨炸全台

低壓帶影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天苗栗縣有局部豪雨或大雨發生的機率，台中地區有...

青少年生活遠比20年前更困難 社群媒體成「過曝世代」煩惱主因

「這是最好的時代，也是最壞的時代⋯⋯。」明明科技日新月異，交通、通訊加倍便利，但為何不管家長或青少年自身，都認為當代青少年生活，遠比20年前更困難？對此，美國智庫皮尤調查中心釋出最新報告...

橘世代／失智照顧【獨居篇】火燒厝 才知屋主獨居失智

台中一處民宅晚間突然起火，一位獨居老婦受困其中，消防隊及時將火勢撲滅，老婦受到嚴重驚嚇，坐地喃喃自語，反覆說著「要回家煮...

桃機北跑道11月歲修 不影響營運

桃園國際機場今年三月進行南跑道年度歲修，僅仰賴北跑道起降，導致多架班機起降延誤改時，嚴重塞機引發抨擊。桃園機場公司規畫，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。