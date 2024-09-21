離台灣好近！鄭明典：熱低不強 但恐有意外的強對流出現

熱帶性低氣壓TD19昨天形成，不過，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，雲圖可見有兩個旋轉中心，哪個才是正牌的第19號熱帶性低氣壓？昨天追蹤的，「是靠近台灣的這一個」，但原本的預測路徑沒靠得這麼近，可能是模式把兩個旋轉中心當成一個了。

鄭明典表示，這個熱低強度不高，但是熱低受地形影響，可能會有意外的強對流出現，還是要很小心。

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天也在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，從清晨的可見光雲圖來看，TD19的中心已經很快來到台灣東北方海面，右邊還有另一個環流中心存在，不過如果照先前的路徑推估，台灣東北方的應該是氣象署認定的TD19。

吳聖宇表示，接下來今天白天它會進入台灣北方海面，然後遇上今天下午逐漸南下的大陸高壓前緣東北風，接著就會減弱，並且逐漸轉化為南北風交會的狹長低壓帶中的一部分，大致上跟昨天預估的差不多，沒有進一步發展為颱風的機會，日本氣象廳目前也還沒有對它採取動作。