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雲門「流浪者計畫」 7青年獲選展開多元旅程

中央社／ 台北21日電

雲門「流浪者計畫」邁入第18年，今年首次擴大申請範圍至亞太地區，吸引近200名青年創作者報名，最終包括表演藝術工作者黃煜程等7名青年申請者脫穎而出。

決選評審包括林懷民、李桐豪、洪凱西、黃麗群、謝旺霖及龔書章等人，評審共同認為，今年的申請計畫題材相當多元，充滿了創意與冒險，每一個計畫都展現了青年們勇於探索未知的精神。

根據雲門發布的新聞資料，黃煜程在面試中即興演唱，技驚評審，將再度啟程蒙古阿爾泰山探索「呼麥」的靈魂；劇場工作者林健平則計劃前往泰國森林寺院，透過修行，在而立關卡尋找自我；

讀禧固．庫穗憑藉對台灣原住民文化復振的追求與深刻理解獲得評審認可，將前往紐西蘭深入了解毛利人在語言復振與文化保護的寶貴經驗；也承襲母親巴奈．庫穗對文化與藝術的熱忱，期望將這些經驗融入創作，為台灣的原住民文化注入新的活力。

其他獲獎者包括文學創作者馮孟婕、影像工作者蔡佳伶、舞蹈創作者黃柏嘉及自然保育研究者陳默，都將於2025年啟程，展開多元的創作與研究旅程。

雲門舞集創辦人林懷民表示，希望年輕人在這場艱難而豐富的旅程中，能夠開拓世界的不同面貌。林懷民也特別感謝宏碁集團創辦人施振榮夫婦及其所創立的智榮基金會多年支持，讓計畫不斷發展，點燃無數年輕人的創作夢想。

創作者 林懷民

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