快訊

史上最大！傳美國即將提供181億元對台軍援 正待拜登簽字

湖南財政女廳長遇害！長沙警方深夜通報：與劫匪搏鬥同時墜樓

地鐵車廂直擊不雅畫面…「熱褲女」疑伸手摸下體 旁邊乘客嚇呆

聽新聞
0:00 / 0:00

今大雷雨突襲 熱低難成颱 專家：明起2天降雨多雨勢大

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天台灣附近的水氣會愈來愈多，白天配合熱力作用，要注意陸地上或是沿岸地區旺盛熱對流發展的情況，各地都有機會出現局部大雷雨。本報資料照片
今天台灣附近的水氣會愈來愈多，白天配合熱力作用，要注意陸地上或是沿岸地區旺盛熱對流發展的情況，各地都有機會出現局部大雷雨。本報資料照片

台灣東北方海面有1個熱帶性低氣壓TD19，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今天白天會進入台灣北方海面，然後遇上今天下午逐漸南下的大陸高壓前緣東北風，接著就會減弱，並且逐漸轉化為南北風交會的狹長低壓帶中的一部分，沒有進一步發展為颱風的機會。

雖然TD19發展不起來，但是，吳聖宇表示，隨著它來到台灣以北，跟著它移動的西南季風強風軸水氣也會逐漸西移，最後合併到位於廣東沿岸的季風低壓環流內，對台灣來說，這股水氣的影響才是真的要注意的地方。

今天台灣附近的水氣會愈來愈多，吳聖宇表示，白天配合熱力作用，要注意陸地上或是沿岸地區旺盛熱對流發展的情況，各地都有機會出現局部大雷雨

他說，今天晚間直接受西南季風水氣影響的嘉義以南、恆春半島以及台東地區，仍將持續有雨，雨勢仍然會比較大。隨著北邊東北風往南推，跟西南季風交會，在南北風交會區域的台灣海峽北部到北部海面一帶，今晚也將有比較旺盛的對流系統持續發展，不能排除影響到中北部、東北部陸地的可能性。

明天位於廣東沿岸的季風低壓逐漸加深，台灣附近南北風對峙的情況也將最為明顯，吳聖宇表示，嘉義以南、恆春半島、台東地區要留意西南季風水氣可能帶來的大雨，甚至局部豪雨機會。嘉義以北到東北部一帶，則是要注意南北風交會區域上的不穩定環境，也可能會有比較旺盛的對流系統發展，並且帶來局部大雨的可能性。如果對流發展非常旺盛，不排除有局部短時豪雨的機會，天氣可說是最不穩定的一天，避免前往危險的區域活動。

吳聖宇表示，下周一廣東沿岸的季風低壓將逐漸往北推進，北邊南下的東北季風較為減弱，南北風交會對峙的區域有向北抬的趨勢，台灣附近慢慢轉為偏南風主導的環境。迎風面中部以南地區、恆春半島、台東一帶仍將持續有短暫陣雨或雷雨，仍可能有局部較大雨勢發生的機會。中部以北、東北部還是要留意熱力作用引發的旺盛熱對流現象，也會有局部大雨出現的情況，整體天氣不穩定。

下周二季風低壓推入廣東內陸後逐漸減弱，不過，吳聖宇表示，台灣附近仍是偏南到西南風環境為主，中南部地區、恆春半島一帶仍持續有短暫陣雨或雷雨，白天陸地上配合熱力作用，也還是會有熱對流發展帶來局部雷雨的情況，整體雨勢會比下周一再減小，注意局部較大雨勢出現的機會。

吳聖宇表示，整體來說，TD19仍是1個曇花一現的產物，要留意的還是西南季風水氣的轉移，配合北方東北風南下交會所引發的不穩定天氣現象，尤其明後兩天仍是最不穩定的一段時間，降雨多、雨勢大，要做好準備。

隨著TD19來到台灣以北，跟著它移動的西南季風強風軸水氣也會逐漸西移，最後合併到位於廣東沿岸的季風低壓環流內，對台灣來說，這股水氣的影響才是真的要注意的地方。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
隨著TD19來到台灣以北，跟著它移動的西南季風強風軸水氣也會逐漸西移，最後合併到位於廣東沿岸的季風低壓環流內，對台灣來說，這股水氣的影響才是真的要注意的地方。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

大雷雨 廣東

延伸閱讀

雨彈炸北部、午後中南部大雷雨 專家曝颱風旺季將結束

今晚東半部大台北變天 吳聖宇：颱風葡萄桑周三起讓台灣水氣增多

中秋賞月機率曝 吳聖宇：中秋後恐有2熱帶擾動發展

「貝碧佳」將威脅沖繩、上海 下周新擾動預報路徑仍分散

相關新聞

今大雷雨突襲 熱低難成颱 專家：明起2天降雨多雨勢大

台灣東北方海面有1個熱帶性低氣壓TD19，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今天白天會...

今起至下周二慎防豪大雨 明降溫轉涼、這2天雨勢最劇烈

今天熱帶性低氣壓外圍雲系及低壓帶影響，易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率，「天氣風險 WeatherRisk」臉書...

豪雨特報、苗栗大雷雨「國家級警報響」 午後雨炸全台

低壓帶影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天苗栗縣有局部豪雨或大雨發生的機率，台中地區有...

青少年生活遠比20年前更困難 社群媒體成「過曝世代」煩惱主因

「這是最好的時代，也是最壞的時代⋯⋯。」明明科技日新月異，交通、通訊加倍便利，但為何不管家長或青少年自身，都認為當代青少年生活，遠比20年前更困難？對此，美國智庫皮尤調查中心釋出最新報告...

橘世代／失智照顧【獨居篇】火燒厝 才知屋主獨居失智

台中一處民宅晚間突然起火，一位獨居老婦受困其中，消防隊及時將火勢撲滅，老婦受到嚴重驚嚇，坐地喃喃自語，反覆說著「要回家煮...

桃機北跑道11月歲修 不影響營運

桃園國際機場今年三月進行南跑道年度歲修，僅仰賴北跑道起降，導致多架班機起降延誤改時，嚴重塞機引發抨擊。桃園機場公司規畫，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。