今大雷雨突襲 熱低難成颱 專家：明起2天降雨多雨勢大

台灣東北方海面有1個熱帶性低氣壓TD19，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今天白天會進入台灣北方海面，然後遇上今天下午逐漸南下的大陸高壓前緣東北風，接著就會減弱，並且逐漸轉化為南北風交會的狹長低壓帶中的一部分，沒有進一步發展為颱風的機會。

雖然TD19發展不起來，但是，吳聖宇表示，隨著它來到台灣以北，跟著它移動的西南季風強風軸水氣也會逐漸西移，最後合併到位於廣東沿岸的季風低壓環流內，對台灣來說，這股水氣的影響才是真的要注意的地方。

今天台灣附近的水氣會愈來愈多，吳聖宇表示，白天配合熱力作用，要注意陸地上或是沿岸地區旺盛熱對流發展的情況，各地都有機會出現局部大雷雨。

他說，今天晚間直接受西南季風水氣影響的嘉義以南、恆春半島以及台東地區，仍將持續有雨，雨勢仍然會比較大。隨著北邊東北風往南推，跟西南季風交會，在南北風交會區域的台灣海峽北部到北部海面一帶，今晚也將有比較旺盛的對流系統持續發展，不能排除影響到中北部、東北部陸地的可能性。

明天位於廣東沿岸的季風低壓逐漸加深，台灣附近南北風對峙的情況也將最為明顯，吳聖宇表示，嘉義以南、恆春半島、台東地區要留意西南季風水氣可能帶來的大雨，甚至局部豪雨機會。嘉義以北到東北部一帶，則是要注意南北風交會區域上的不穩定環境，也可能會有比較旺盛的對流系統發展，並且帶來局部大雨的可能性。如果對流發展非常旺盛，不排除有局部短時豪雨的機會，天氣可說是最不穩定的一天，避免前往危險的區域活動。

吳聖宇表示，下周一廣東沿岸的季風低壓將逐漸往北推進，北邊南下的東北季風較為減弱，南北風交會對峙的區域有向北抬的趨勢，台灣附近慢慢轉為偏南風主導的環境。迎風面中部以南地區、恆春半島、台東一帶仍將持續有短暫陣雨或雷雨，仍可能有局部較大雨勢發生的機會。中部以北、東北部還是要留意熱力作用引發的旺盛熱對流現象，也會有局部大雨出現的情況，整體天氣不穩定。

下周二季風低壓推入廣東內陸後逐漸減弱，不過，吳聖宇表示，台灣附近仍是偏南到西南風環境為主，中南部地區、恆春半島一帶仍持續有短暫陣雨或雷雨，白天陸地上配合熱力作用，也還是會有熱對流發展帶來局部雷雨的情況，整體雨勢會比下周一再減小，注意局部較大雨勢出現的機會。