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豪雨特報、苗栗大雷雨「國家級警報響」 午後雨炸全台

天氣展望 近期南部雨勢顯著 未來1個月有熱帶擾動生成訊號

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

中央氣象署發布未來1個月天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來第1周期初受熱帶性低氣壓及低壓帶影響，各地有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。且南部雨勢較為顯著，隨後環境水氣仍多，有局部短暫雷陣雨。至於第2周降雨以迎風面的北部及東半部為主。另外，未來4周西北太平洋仍有熱帶擾動生成訊號，隨時注意氣象署所發布的最新資訊。

第1周（今天至27日）：平均氣溫預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「少於」氣候正常值的機率最小。

第2周（28日至10月4日）：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1-4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

氣溫 氣象署 雨量

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