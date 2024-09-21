今起至下周二慎防豪大雨 明降溫轉涼、這2天雨勢最劇烈

今天熱帶性低氣壓外圍雲系及低壓帶影響，易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率，「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，下周二之前天氣不太好，低壓帶南北風會合，周末至下周二降雨多，容易有局部豪大雨。

天氣風險公司表示，在台灣東方的熱帶擾動，昨天已升格為熱帶性低氣壓TD19，因為結構並不好，加上環境不理想，因此預估發展為颱風的機會不高。今天進入台灣東北方海域後就可能逐漸減弱，後續將合併到低壓帶中而消失，它本身對台灣的天氣沒有明顯影響。

不過，天氣風險公司表示，隨著熱帶性低氣壓北上，加上位於南海北部的另一個季風低壓中心，共同連結成大範圍的低壓帶環境，造成天氣相當不穩定的情況 。今天受偏南風水氣影響，南部、東南部有短暫陣雨或雷雨。其他地方熱對流發展帶來局部大雷雨的可能性也較為偏高。

天氣風險公司表示，明天至下周一更因為北邊有大陸高壓帶來的東北季風南下，台灣附近形成南北風交會的低壓帶環境，各地都將有陣雨或雷雨，並且有局部大雨甚至豪雨發生的可能性。低壓帶內對流系統發展的位置比較隨機性，要多加注意天氣的變化，盡可能不要前往危險的區域活動。氣溫部分，有些東北季風下來，以及下雨，明天到下周一各地的高溫都會較為下降轉涼。

下周二東北季風強度減弱，天氣風險公司表示，同時南海的季風低壓也北上進入廣東省，低氣壓外圍偏南風強度也會慢慢減小，南北風交會的情況趨緩，各地天氣雖然還是不太穩定，但是降雨會比較減小下來。