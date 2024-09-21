豪雨特報、苗栗大雷雨「國家級警報響」 午後雨炸全台

低壓帶影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天苗栗縣有局部豪雨或大雨發生的機率，台中地區有局部大雨發生的機率。氣象署並針對苗栗縣發布大雷雨即時訊息，已針對此大雷雨發布災防告警訊息（PWS）。

氣象署表示，今天環境不穩定，北部、南部、東南部地區及澎湖不定時有短暫陣雨或雷雨出現，且有局部大雨發生的機率，而其他地區及金門、馬祖白天大多仍為多雲到晴，感受悶熱，不過下午之後水氣增多，各地降雨機率增加，且對流發展旺盛，易有短延時強降雨。晚起基隆北海岸、南部及東南部地區有豪雨發生的機率，注意天氣的變化並攜帶雨具備用。氣溫方面，因雲多降雨，各地高溫約32、33度左右，沒下雨時仍較悶熱。

另外，基隆北海岸、東半部、西南部沿海及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖有長浪發生的機率，局部浪高超過2米；尤其適逢年度天文大潮，西半部沿海及澎、金、馬潮位亦偏高，沿海低窪區域漲潮期間注意海水倒灌或局部積淹水情形，海邊活動多留意安全。

明天低壓帶影響，天氣相當不穩定，各地降雨機率高，易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率，尤其基隆北海岸、南部、東南部地區有局部豪雨發生的機率，其他地區皆有局部短暫陣雨或雷雨，且在北部、南部及東南部地區降雨較明顯、持續。沿海及離島仍要注意浪大，海邊活動留意。高溫有稍下降趨勢，各地28至30度、澎湖30度、金門29度、馬祖27度。低壓帶中可能有熱帶系統發展，與降雨熱區、程度高度相關，留意最新氣象資訊。

下周一仍受低壓帶影響，不過整體雨勢趨於緩和、降雨空檔增加，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，北部、南部及東南部地區仍有局部大雨發生的機率。沿海及離島仍要注意浪大，海邊活動留意。各地28至31度；澎湖30度、金門28度、馬祖26度。

下周二至周三低壓帶逐漸遠離，降雨趨緩，偏南風影響，中南部地區仍有不定時局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態；下周二清晨至上午北部地區亦有零星短暫陣雨或雷雨。沿海風、浪較緩和。各地高溫31至32度；澎湖31度、金門31度、馬祖29度。

下周四至周五水氣稍增多，迎風面北部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。沿海風、浪較緩和。各地高溫32至33度；澎湖31度、金門32度、馬祖29度。28日至30日環境水氣仍多，迎風面北部及東半部地區偶有局部降雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。