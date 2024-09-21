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健康你我他／善用刨絲切菜器 缺牙也能吃佳肴

聯合報／ 文／郎英（中市南區）
刨絲切菜器能保住鮮味，同時讓蔬果更易咀嚼。圖／郎英提供
刨絲切菜器能保住鮮味，同時讓蔬果更易咀嚼。圖／郎英提供

缺牙，並不代表就得缺營養。啃不動整根玉米，那就吃玉米粒；咬不動堅果顆粒，那就抹堅果醬；撕咬不碎整塊肉，烹調就改用肉絲肉醬料理；善用刨絲切菜器，保住蔬果鮮味又易咀嚼。年紀漸老，即使不能「大塊」朵頤，仍可享用美味佳肴。

在醫學上，可透過植牙、裝牙橋或戴牙套來恢復咬合功能，在生理上，需要改變飲食習慣，解決研磨食物吞嚥困難問題，才不會造成營養不良，而衍生後續其他健康問題。

選擇食物時，盡量避免硬質或會黏牙的食物，不僅保護牙齒，也避免假牙損壞。以前非常愛吃荷包蛋，總是煎得兩面焦脆香噴噴的，現改吃水煮蛋，少油少鹽，低脂低膽固醇，還具有幫助睡眠和預防失智功效。

果泥及果凍也很適合飲食，雞肉、魚肉、豆腐、地瓜富含蛋白質，易於吸收也好消化。杏鮑菇可提升免疫力和預防便祕，切片或切丁再和彩椒、木耳、白菜燉煮，養眼又養胃。

為了維持牙齒健康，喝牛奶、吃鈣片或多補充乳製品，避免食用碳酸類含糖飲料和精緻甜點，料理選用天然原型食材，才對身體有百益無一害。

除了健康飲食，口腔護理和定期檢查也不可少，才能擁有良好生活品質，活愈老愈快活。

健康飲食 料理 牙齒

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