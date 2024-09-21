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愛肝達人站／「妙齡」與「高齡」，你喜歡哪一個？

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

上課，老師問同學：「妙齡與高齡，你們喜歡哪一個？」

甲同學：「當然是妙齡，青春、有希望，好比新車，零件是新的，每人都喜歡妙齡少女！」

乙同學：「我喜歡高齡，像阿公阿嬤，他們有錢、有子孫、有幸福、有智慧！我沒錢就跟他們拿！」

就醫學上而言，人都是由妙齡到高齡，但有些人不到高齡就折壽；有些人雖然到了高齡，仍然一事無成；有些人到了高齡，看起來卻很年輕，事業也有成，這就是忘齡，值得羨慕。

有人年紀大，卻看起來很年輕；有人年紀輕，卻看起來很蒼老。女人想要外型永遠年輕美麗，男人想要永遠英俊瀟灑，是每個人的天性。隨著歲月的增加，人體自然會老化，無可奈何，其中除了先天遺傳因素之外，懂得如何保養保健，就影響很大了。

就外表而言，影響一個人容貌看起來年輕與否，最大的因素就是臉上的皮膚。皮膚細緻平滑是年輕的表徵，反之，如果粗糙皺紋滿臉就是靠近高齡的表象。陽光是皮膚的最大殺手，雖然多照日光有益健康，但長期曝曬於陽光之下，皮膚容易脫水、有皺摺，容易老化。因此，避免直接曝露在陽光之下，是保持細皮嫩肉的第一步驟。此外，多喝水，適當的營養也是重要的條件。

其次，要避免體弱多病，除先天遺傳因素之外，最重要的是過了妙齡階段，就要做身體的保養與檢查，例如有無高血壓？有無糖尿病？有沒有膽固醇過高？如果有，就要定期服藥控制。

中年以上，癌症也會慢慢找上門，例如目前躍升為新國病的肺癌，跟傳統國病肝病一樣是不長眼睛的，有肺癌家族史的人一定要做低劑量電腦斷層，而有B、C肝的朋友要定期抽血及腹部超音波檢查，這樣才能避免「出師未捷身先死」，還未到高齡就先折壽或因病折磨而老相畢露的外貌。

此外，身體的保健是讓女性永遠當美魔女、男生永遠當大帥哥的基本要件。除了規律運動，吸收新鮮空氣、適當營養、充分睡眠，都是讓人青春永駐的重要因素。

人人喜歡「妙齡」，因為年輕美麗，年輕就是本錢。年輕人也會崇拜高齡者，如果他有成就，社會地位高，事業有成，有智慧。而人生只有一次，要到達這種高齡而又令人羨慕的境界，在妙齡年輕時就要辛苦努力。古人說：「四十、五十而無聞焉，斯亦不足畏也已。」這是鼓勵年輕時要及時努力的古語。

總之，年輕時要知如何固本，好好了解人體的特性，如何做好保養，讓人可以「忘齡」，即使不能青春永駐，但至少健康長壽，做個讓人羨慕的高齡者也就不虛此一生了。

●欲知正確肝病新知，請追蹤「肝病防治學術基金會」及「好心肝．好健康」Facebook粉絲專頁。肝基會出版會刊及肝病治療手冊，歡迎來電索閱。若有肝病醫療問題請洽免費諮詢專線0800-000-583或上網：www.liver.org.tw查詢相關資訊。

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