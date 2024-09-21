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桃機北跑道11月歲修 不影響營運

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
桃機北跑道歲修工程預計於11月上旬進行，圖為班機降落在桃機北跑道。記者黃仲明／攝影
桃機北跑道歲修工程預計於11月上旬進行，圖為班機降落在桃機北跑道。記者黃仲明／攝影

桃園國際機場今年三月進行南跑道年度歲修，僅仰賴北跑道起降，導致多架班機起降延誤改時，嚴重塞機引發抨擊。桃園機場公司規畫，十一月三日至廿三日間的單數日凌晨時段，將進行北跑道（○五Ｌ／二三Ｒ）歲修維護作業，此次施工以例行夜間跑道關閉維護時段為主，並分散拉長工期，不會對機場營運造成影響。

機場公司表示，北跑道歲修維護作業，總計十一個工作天、六十六小時，南跑道維持正常運作，不影響機場航班起降作業。

由於桃園機場今年三月進行南跑道年度歲修慘釀航班延誤大亂，當時緊急將原先五十四小時的工期縮短為三十五小時，外界關注此次歲修是否重演當時慘況。

為優化跑道營運條件，機場公司表示，今年三月的年度南跑道歲修刨鋪面層加底層深度約廿公分，十一月的北跑道歲修刨鋪深度僅六公分，屬例行性維護作業，將利用凌晨○時三十分至六時卅分間，配合北跑道例行關閉時間進場施工。

機場公司表示，該時段近期每小時到離場航班數均低於卅架次，主要進行跑道著陸區（Touch Down Zone）與鄰接快速出口滑行道（Rapid Exit Taxiway）等四區域刨鋪，總計範圍一○五○平方米。

機場公司表示，將會同航務、航管單位成立專案小組控管每日施工前中後管制施工作業情形，工程進行期間若遇特殊情況將立即停止施工，開放北跑道運作。

桃園機場 航班

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