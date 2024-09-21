少保官身兼調查官 民團籲修法

新北割喉案一審將於本月底宣判，國教行動聯盟昨召開記者會，指依少事法規定，少年觀護人分為「少年調查官」與「少年保護官」，但實務中卻是一人身兼兩職，既要調查，又要保護，形成角色的衝突與執行困難，呼籲應修法，讓少保官改隸法務部。

台灣愛兒親師家長協會理事長張文昌表示，十年多前，校園內多把性平、衝突事件交由輔導室處理，但發現輔導室的工作在於與學生建立關係、輔導心緒，若將需要理性調查的工作也放在同一單位，兩者業務豈不衝突？所以後多由學務處調查，輔導室則專心於學生的輔導。校園內的權責都能清楚分配，為何少年調查官與少年保護官還能是同一人？

中正大學犯罪防治系教授林明傑表示，我國少年調查官及少年保護官都隸屬在司法院，在司法院權力一把抓的情況下，如何問責，呼籲盡速修法將少年保護官改隸法務部，以加強社區處遇與保護管束的有效執行。

對此，司法院表示，新北校園暴力事件顯示實務上多數少年法院調查保護室人力不足，正規畫增補少年調查保護人力。

不過法界人士認為，司法院坦言人力不足，顯示當初修法前的政策評估根本完全不及格，才會導致現在頻頻發生的校園暴力問題、想保護少年卻反而害了少年。

司法院統計，今年五月在六都七所地方法院試辦少年保護管束風險管理計畫，共評核九○六件高風險個案，約占全部保護管束案件一成，因應試辦計畫，也增加各試辦法院委外人力（如社工師、心理師及佐理員），期能提升保護力度，避免少年再入歧途。