橘世代／失智照顧【獨居篇】減少「孤獨死」 日監控水電、丹麥推協作住宅

少子化加上超高齡化，獨居人口增加，也讓政府需要直接面對獨居風險，日本警察廳近期公布今年一到三月「孤獨死」的最新數據，多達二點一萬名獨居者在自宅過世，其中六十五歲以上長者占八成。台灣雖未有相關調查與統計，但不少新聞事件陸續報導，國內獨居者死亡事件愈來愈多。專家指出，獨居風險不只是失智，包含意外身亡等，都需要正視。

台灣目前的人口結構發展與日本的走勢極為相似，高齡者愈來愈多，且獨居者也隨之增加，日本早在多年前就發現「孤獨死」現象，雖然日本政府尚未明確定義「孤獨死」與「孤立死」，但兩者皆指離世時無任何人照顧，遺體往往在過世多時候才被發現。該現象也揭開「獨居風險」的面紗。

許多研究皆顯示，獨居者生理、心理與非獨居者相比，較容易產生焦慮、抑鬱等心理問題，也因為健康狀態不易被他人察覺，也增加心臟病發、腦中風致死風險，社家署副署長周道君表示，台灣的獨老並不是每一個健康狀況都不佳，近年發現許多獨老的生活狀態比非獨居者還好，他們過得好，最關鍵的因素是「擁有良好的社交生活」。

目前日本政府面對獨居戶，採取「科技與社會服務結合」，監測獨居戶的水電繳交的狀態，一旦異常就會主動通知社區內的社工，並透過非政府組織定期探視獨老。

英國則推動社區活動，增加鄰里之間探視機會，另成立「孤獨基金」支持志工團體，讓他們提供獨老的心理支持服務；丹麥則推出協作住宅，讓原本是獨居戶的長者，可以集中生活，不僅降低孤獨感也能達到守望相助的效果。