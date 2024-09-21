橘世代／失智照顧【獨居篇】全台盤點獨居戶 社福資源 想找到邊緣人

獨居又無社交活動，將大幅增加失智風險，衛福部社家署副署長周道君表示，近年各縣市已針對獨居者，啟動有條件的關懷機制，如果屬於失能、失智者，主動協助安裝火警、防跌以及定時到府關懷，但目前獨居戶多屬於「戶籍在人不在」，全台廿二縣市已啟動確認獨居者實際居住形況普查，已有約半數縣市完成，並評估是否屬於「社福邊緣戶」，將資源送進獨老手中。

根據內政部今年初的統計調查，僅六十五歲以上長者居住住宅數量，全國多達六十九點五萬宅，再次創下歷史新高。周道君表示，衛福部多年前即開始關注「六十五歲以上獨居者風險」，各縣市只要評估該名獨居長者，需要安全關懷，就會主動協助安裝火警偵測裝置，或是有些失能的長者獨自居住，提供防跌的偵測系統，目前全台列冊收案的人數約為五點二萬人。

但內政部調查的戶數高達近七十萬宅，列冊人數卻不到一成，周道君表示，獨居宅的計算方式，是以戶籍當作調查方法，台灣有許多人是「人在籍不在」，又或是「籍不在人在」，為了能確實掌握獨居戶，全台縣市在這兩年全面盤點轄內的「六十五歲以上獨居宅」，確認居住者是否真的只有一人，此舉目的在於讓資源主動送進去。

過去會以為獨居者就等於需要幫助，周道君說，實際訪查後發現，獨居者不一定弱勢，獨居長者不一定就是「失智候選人」，沒有社交網絡者，才較為容易失智，此次盤點獨居戶，最希望找出「社福邊緣戶」，剛好無法申請低收或中低收者，又或是已經失能、失智無力申請身障資源或醫療資源者，得將他們找出來。

以現行已完成初步盤查的縣市分析，原以為社福邊緣戶的獨居者會有很多，但卻僅有零星，甚至極少的戶別需要導入資源，周道君說，這是初期完全沒想到的結果，目前推估全台數據最快要二年後才能完成，屆時將有最完整獨老生活情況調查資訊出爐。