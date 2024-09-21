橘世代／失智照顧【獨居篇】火燒厝 才知屋主獨居失智

台中一處民宅晚間突然起火，一位獨居老婦受困其中，消防隊及時將火勢撲滅，老婦受到嚴重驚嚇，坐地喃喃自語，反覆說著「要回家煮飯」，警消當下以為她驚嚇過度，僅協助安撫她，後續經社會局協助後發現老婦自從喪夫後，靠資源回收生活，幾乎沒有社交生活，獨居近五年的時間，近期已漸漸失智，那天失火的晚上，她肚子餓想吃飯，卻只開了火沒有放任何料理，讓鍋子乾燒而釀出火災。

「這類案例太多了」，台灣失智症協會顧問湯麗玉說，台灣的高齡者以女性占多數，先生離世後子女離巢，幾乎都是自己住在無電梯公寓中，許多長者初期獨居時，身體狀況良好，但漸漸身體出現狀況，加上對失智病識感不高，常常是出事才被發現屬於「獨居失智」的患者。

最悲慘狀況 失智回不了家

曾有獨居奶奶外出時，不小心跌落到排水溝，被救起才發現她回不了家，走了好遠的路；也有子女長年住在國外，獨自住在台灣的長輩，因為被詐騙太多錢，子女返台處理長輩被詐，才發現爸爸已經失智；又或是最悲慘的情況，不幸走失死亡，調閱監視器的過程中，發現獨居長輩的樣態恍惚，才發現極可能是因為失智走失，最後回不了家而喪命。

依據一一二年六月底銀髮安居資料顯示，台灣六十五歲以上長者中，獨居占廿三點三三％、老老照顧占十二點三六％、非獨居且非老老照顧占六十四點卅一％；其中六十五歲至七十四歲，女性獨居長者占女性長者比率廿二點七六％略高於男性之廿二點七一％，七十五歲以上女性獨居長者比率廿六點一二％高於男性之廿一點九八％，女性長者獨居比男性多。

曾有獨居老人因失智走失，找不到回家的路。圖為示意圖。本報資料照片

若打算獨居 做好社交規畫

台灣失智症協會秘書長陳筠靜表示，如果以獨居長者占廿三點三三％計算，全台約有九十七點六萬名六十五歲以上的長者獨居，目前六十五以上失智盛行率為八％，可推估獨居失智者，約有七點八萬人左右。多數的獨居失智長者「難以挖掘」，特別是男性獨居者，他們大多不與社區互動，雖然他們能自理生活，但是一旦失智他們幾乎沒辦法向外求援，社區也很難透過平常的互動，提醒他可能生病了，讓獨居風險陷入惡性循環。

身障失智 七成無法自我照顧

陳筠靜說，過去有非常多的研究都顯示，失智者會比一般獨居者孤僻，像是從一一○年身心障礙者生活狀況及需求調查報告分析，具身心障礙身分的失智者，有七成沒辦法自我照顧，因此他們的照顧服務需求遠高於其他障別，需要與外籍看護同住或住機構比例高，其照顧費用開支高，但外出行動的獨立性低，社會參與度低，自我決定情況低。

湯麗玉說，獨居減少社交刺激，會大幅增加失智風險，若未來決定要獨居生活，膝下又沒有子女，一定要先做好「社交網絡」的規畫，同時避免財務被詐，也建議可以做好信託，房屋也可以找尋信任的對象共同持有，定期到醫院篩檢腦部變化，也是建議的方式。

她也呼籲政府應該正視「獨居失智」的困境，建立主動關懷制度，揪出獨居失智長者，避免出事後才發現他們是失智患者。