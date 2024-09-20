「全球塑膠公約」年底最終談判 資循署長：暫無課徵塑膠稅計畫

國際減塑浪潮下，多國祭出塑膠稅，以促進循環經濟轉型、提高再生料使用率。環境部資源循環署長賴瑩瑩今（20）日參加塑膠論壇表示，台灣已有塑膠回收清除處理費，短期內沒有課徵塑膠稅的計劃。

今日恰逢環境部預告修正「容器回收清除處理費費率」，塑膠類容器使用再生料達一定比例，或採用「純料、原色、減標籤」等綠色設計，最高可獲45%優惠費率。賴瑩瑩坦言，有塑膠業者反映再生料成本仍比優惠費率高，但目前為輔導期，重點是把再生料驗證機制建立起來；確保再生料來源也很重要，回收階段就要做好分流。

台灣永續能源研究基金會（TAISE）20日辦理第二屆「台灣塑膠論壇」，邀請多名產官學代表探討塑膠產業未來發展、循環技術現況及《全球塑膠公約》對台影響。

聯合國自2022年3月開始研議《全球塑膠公約》（Global Plastics Treaty），去年9月提出零草案（Zero draft），提出四大戰略目標：減少和替代塑膠製品、訂定塑膠產品設計目標、再利用塑膠轉型循環經濟及管理現有塑膠污染；被視為繼《巴黎協定》（Paris Agreement）以來最重要的國際環境協議。

《全球塑膠公約》關注塑膠循環轉型。賴瑩瑩提到，在國內塑膠議題上，資源循環署比起作為「監理者」，會更傾向「整合者」和「推動者」的角色。如資源循環署在上月底串連食品、塑膠、紡織、營建、電子等產業，共組「8+N聯盟」，以打造資源循環轉型網絡。賴瑩瑩表示，未來也會爭取國發基金投資，加速循環產業發展。

工研院材料與化工研究所所長李宗銘表示，廢棄物回收是邁向循環經濟的關鍵，工研院近年來已開發多元的塑膠循環技術，例如用拉曼光譜和AI快速辨別織物的PET含量，作為化學解聚或物理回收的分類依據；也和產業合作夥伴共同開發出單一聚酯材質的球鞋，可促成全鞋回收。

清華大學化學工程系榮譽教授談駿嵩說，台灣塑膠產業年產值超過兆元，支撐許多家庭的生計，但他觀察，許多塑膠業者都不了解條約進度。台灣石化同業公會總幹事何麗君也表示，塑膠公約尚未定案，包括減量目標的基準年、規範內容等資料都尚不明朗，希望政府單位協助讓業界更了解規範。

台灣科技大學化學工程系講座教授顧洋也指出，《全球塑膠公約》涵蓋塑膠從生產、消費、回收及廢棄物管理等完整生命週期，主管機關職責橫跨經濟部和環境部，究竟由誰主導也須讓產業界明瞭。他建議，政府除了掌握公約內容及管制趨勢，還可透過公會搜集數據，評估公約對相關產業可能造成的影響。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新指出，1950年代以來，全球塑膠總生產量超過100億公噸，僅不到一成回收再利用，造成嚴重的環境問題。思考如何妥善回收塑膠、減少浪費相當重要，也是世界趨勢；《全球塑膠公約》今（2024）年底將在南韓釜山進行最終談判，呼籲各界關注公約進程。