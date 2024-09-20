泰國博物館日活動 台灣史前館受邀分享典藏經驗

泰國文化部舉辦泰國博物館日系列活動，邀請國立台灣史前文化博物館參與論壇。史前館人員在論壇中，分享史前館典藏及展示台灣原住民當代時裝設計的經驗，以及博物館典藏這些作品的意義。

為慶祝泰國國家博物館（National MuseumBangkok）開館150周年，泰國文化部於19日至21日舉辦一系列泰國博物館日活動。

文化部駐泰國文化組發布新聞稿指出，泰方邀請國立台灣史前文化博物館參與論壇，史前館助理研究員黃郁倫今天以線上方式參與，分享蒐藏與展示台灣原住民時裝設計案例，並透過視訊問答與現場人員互動。

黃郁倫分享史前館如何開始典藏及展示台灣原住民當代時裝設計，介紹布農族設計師金陳怡蒨（AlieTamapima）以外婆熬煮的豆子湯為靈感，設計出「奇異魔豆」的提花衣料；撒奇萊雅族時裝設計師吳秀梅（Siku Sawmah）看了之後大為驚豔，利用這塊布料加上她擅長的立體剪裁，完成「種子」這件作品。

另外，品牌「花生騷」的阿美族設計師許清娟（Pahah）運用月桃圖紋面料設計洋裝，同時呈現美感與在地性。黃郁倫舉這些案例，說明傳統的原住民文化記憶如何轉化為時尚語彙，以及博物館典藏這些作品的意義。

黃郁倫表示，過去在印尼峇里島（Bali）的研究經驗讓她發現，時尚流行也是一種反映當代文化氛圍的紀錄。博物館除了呈現原住民過去的故事，也應關注當代原住民生活，包括時尚流行，來呈現原住民文化的各種面貌，增進觀眾了解。

論壇主持人、泰國干乍那披實國家博物館（Kanjanaphisek National Museum）館長詩琳（SirinYuanyaydi）提問，史前館如何做到同時關照考古與人類學面向；另外也好奇，這樣的結合有哪些挑戰？

黃郁倫回應，史前館是在歷次轉型中，逐漸發展出結合考古與人類學的主題面向。

至於面臨的挑戰，黃郁倫提到當代原住民時裝入藏時，藏品資料登載不太容易按照傳統的分類方式。詩琳表示，泰國面對相同種類的藏品也有類似問題，期待更好的解決方案。

泰國國家博物館由泰王拉瑪五世於1874年9月19日設立。因此，泰國文化部訂定9月19日為泰國博物館日，每年舉辦各類文化活動推廣博物館。