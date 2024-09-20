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藝術版勸世書 「藝術醒世要言」盼流傳

中央社／ 台北20日電
藝術銀行25日起將發行「藝術醒世要言」。圖／中央社
藝術銀行25日起將發行「藝術醒世要言」。圖／中央社

民間有勸世歌，藝術銀行則以營運10年經驗，推出藝術版「勸世書」，與藝術家黃海欣合作，25日起將發行「藝術醒世要言」一書，分享如藝術是什麼、藝術品如何挑選等等與藝術的相處之道。

藝術銀行由財團法人台灣美術基金會營運，基金會執行長林平今天透過新聞稿表示，藝術銀行想做一本像是廟宇裡隨處可見的「勸善書」，能流傳、易讀好懂，選擇與黃海欣合作，正是因為其插畫自帶幽默感、不用繁雜的文本即可理解。

藝術銀行營運10年期間，培養累積許多藝術愛好的租賃客戶，接洽過程中也常面對大眾對於如何與藝術相處的提問，以及對於維護藝術作品的迷思，因此促成書籍「藝術醒世要言」靈感，期望從人與藝術/藝術欣賞之間的關係出發，建立大眾在面對藝術品時正確的親近與保存維護基本觀念。

書中將以「藝術是什麼？」疑問為起點，並在「藝術品如何挑選？如何展示？」及「藝術品維護、運輸與展示要訣大公開」不同章節中，剖析與藝術相處的方式。另有副本收錄位於藝術品背後的「修護師」與「藝術企劃專員」的訪談內容，讓讀者可以一窺藝術品的展示要訣與修護秘辛。

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