環部預告修正容器回收清除處理費率 優惠促循環

為促進循環經濟，環境部今天預告修正「容器回收清除處理費費率」相關附表，針對公告徵收資源回收管理基金項目的容器，新增玻璃與塑膠容器回收清除處理費的綠色費率，給予優惠。

響應聯合國已訂定永續發展指標SDG12「責任消費與生產」，推動循環經濟模式，環境部今天預告修正「容器回收清除處理費費率」公告事項第一項附表，新增玻璃與塑膠容器回收清除處理費的綠色費率，藉此推進資源循環政策，規劃預告14天，預計11或12月公告施行。

關於新增的綠色費率，環境部指出，針對公告徵收資源回收管理基金項目的容器，規劃玻璃類容器若可重複裝填，給予50%優惠費率；如果塑膠類容器使用再生料，則給予15%優惠費率，採用綠色設計者再給予15%到30%優惠費率，最高可達45%優惠費率。

何謂綠色設計，環境部補充，包含使用純料、原色、減標籤、繫留瓶蓋等。