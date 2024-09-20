台藝術家陳亮融參展倫敦設計節 翻轉日常中的物件

台灣藝術家陳亮融受倫敦V&A博物館邀請製作新作品，於2024年倫敦設計節期間展出。她以「伸縮警示帶」為主要創作媒材，探討邊界與其可伸縮範圍。

倫敦設計節（London Design Festival）是一年一度重要節慶，倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）也對設計節表達支持。他認為，對各式各樣的想法、創新以及來自不同背景的人們，應保持開放態度。

陳亮融出身工業設計背景，擅長將日常生活看到的物件轉化為藝術作品，創作大多跟自身經驗息息相關。她說，很幸運能收到V&A博物館邀請，確定合作後，曾花上一整天，觀察V&A博物館內人們的行為與互動。

陳亮融發現，閉館時使用伸縮警示帶雖不具有強制禁止功能，卻成為約定俗成的軟性屏障。透過V&A博物館牽線，她聯絡到英國當地伸縮警示帶製造商，並到工廠參觀。

她指出，除了生產警示帶以外，這家公司也有紅龍（伸縮圍欄）、柵欄等其他具屏障功能的產品。由於這些產品出口全球，因此需要配合不同的文化，研究各國控管人群與隊伍的習慣。她與製造商對話過程中，更加確定要將「伸縮警示帶」作為作品核心的想法。

陳亮融表示，觀察人們如何跨越伸縮警示帶很有趣，有些人彎腰穿過；有些人打開卡榫；有的則直接跨越，這些都成為她的創作靈感。

陳亮融說，跟V&A博物館合作是很難得的機會，館方在創作上提供許多資源與機會。除了定期與策展人凱萊（Meneesha Kellay）開會，也與其他部門的策展人與負責人討論作品發展的可能性，像是織品、當代設計收藏、展覽布置、健康與安全（health & safety）部門都曾與她對接，給予不同面向的建議。

除靜態作品外，開幕式表演也是展覽焦點之一。

陳亮融與其他藝術家跨域合作，包括聲音藝術家安婷、舞蹈家賴耘琪與柯哈爾（Eloy Cojal），以及織品設計師Sophie Wang，將作品核心「伸縮警示帶」結合聲音、舞蹈與服裝進行動態表演。

陳亮融認為，伸縮警示帶非常具有表演性，雖然作品為靜態呈現，但她與合作的藝術家們巧妙運用警示帶收放時的聲音，以及舞者被警示帶糾纏與被限制的感覺，創造出將警示帶推到極限的緊張感。

V&A博物館在2022至2023年間吸引全球近300萬人次旅客。倫敦設計節與V&A博物館常年合作，透過一系列在博物館內展出的藝術裝置，帶領參展者體驗如何用設計塑造空間、凝聚人群以及促進人們的儀式，並探索全球文化的多樣性。