台鐵羅東站剪票員遭旅客掐脖 產工怒批：職安保障不足

台鐵產業工會表示，花蓮運務段羅東站1名站員今在電梯剪票口處遭到旅客掐脖子，目前已送醫包紮及驗傷，除了譴責旅客不理性的行徑，也要強烈譴責台鐵公司對於員工職安保障嚴重不足，不僅先前承諾增加巡檢密度及見警率沒有發揮作用，工會先前訴求自保蒐證用的密錄器也毫無進展。

台鐵產業工會指出，今天下午2點25分左右，1名羅東站剪票人員於車站大廳電梯剪票口處遭旅客掐脖導致挫傷，已向路警報案並前往醫院驗傷。據了解，該名旅客因欲搭乘沒有兩鐵的車次被人員阻擋，起口角後出手攻擊剪票人員。

台鐵產業工會指出，今年8月嘉義大林站員工遭毆打後，以手寫信方式向前交通部長與台鐵公司董事長杜微訴求職場安全改革，產工也提出台鐵公司協調提高鐵路警察簽巡頻率與駐警人力、增聘保全在各等站確保車站維安、全面配發密錄器給運務人員等3項訴求，當時杜微回應將與鐵路警察及當地警察機關建立聯防機制，增加巡檢密度及見警率、修正「執行職務遭受不法侵害預防計畫」規定。

台鐵產業工會表示，據了解，羅東站雖有鐵路警察派出所，但巡邏時間多為晚間，其他時段並未經常性有巡邏，且與大多數車站一樣未有聘僱保全，董事長所謂增加鐵警巡檢密度及見警率，以及修正不法侵害預防計畫等方式，從這次事件當中顯然毫無改善、毫無檢討，產工訴求自保蒐證用的密錄器也毫無進展。

台鐵產業工會指出，台鐵公司應對於運務人員一再被毆打事件，具體提出各段增加鐵警巡檢密度及見警率方案，並實質承諾增聘保全、全面配發密錄器給運務人員，別再用書面計畫來敷衍員工。