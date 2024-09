行動力保健不能「三缺一」！挺立全方位照護，力挺你的精彩下半場。10月行動力照護月，各大通路優惠實施中

行動力與生活品質息息相關,擁有強健的行動力,才能活出自己想要的生活!適逢10月行動力照護月,行動力專家品牌「挺立」於全台各大通路推出優惠活動,吸引許多品牌鐵粉趁機補貨,直呼:「現在買超划算!」

10月行動力照護月,行動力專家品牌「挺立」於全台各大通路推出優惠活動。 圖/吳彥鋒 提供

根據資料統計,台灣約每5人中有1人有提升行動力需求1。而且行動力是國人第2大保健需求2,想要維持良好的行動力,保養需要全方位,相關元件:「骨骼、肌肉、靈活度照護」缺一不可。

行動力保養的第一步:要顧好骨骼、肌肉,穩固行動力基礎。人的骨骼就像建築物的鋼筋,肌肉像水泥,是行動力重要的支撐。第二步,則是關鍵靈活度照護,如同把房子門戶上的活動閂鈕顧好,才能維持靈活敏捷。

日常飲食中,鈣質的補充非常重要,根據衛福部「國民營養健康狀況變遷調查」結果發現 ,90%以上成人鈣質攝取不足3,建議每日攝取1.5到2杯乳品,或是從保健品中補充鈣,搭配維生素C、D,和鎂、鋅、銅、錳等微量礦物質,讓保養更全面,尤其是維生素D能促進鈣質吸收。靈活度的保養可以考慮非變性第二型膠原蛋白專利UCII® 的複方保健食品。從國際研究報告發現,每日補充40mg UCII®,有助維持穩定行動力和靈活度、舒適有感。

行動力保養需要全方位,「骨骼、肌肉、靈活度照護」缺一不可。 圖/吳彥鋒 提供

受到百位醫師信賴4的行動保養專家「挺立」,長期推動「行動力全方位照護」觀念,呼籲民眾「骨骼、肌肉、靈活度」三者都要照顧到。日常保養就交給「挺立鈣強力錠」,一日兩錠,能滿足一日鈣所需5,所補充的鈣含量等同於喝了1200 cc牛奶。挺立鈣強力錠吃進去後30秒就開始崩解,並添加微粒D3,幫助鈣好吸收,還有鎂、鋅、銅、錳,複方加乘讓保護更完整,達到「骨骼+肌肉」雙效保護6。

「挺立關鍵雙效錠」雙效配方含 UCII®專利成分,幫助提升靈活度,支持五大關鍵行動力。 圖/吳彥鋒 提供

「挺立關鍵雙效錠」幫助關鍵環節保養,而且14天速效7。「挺立關鍵雙效錠」雙效配方含 UCII®專利成分,幫助提升靈活度,支持五大關鍵行動力;再添加草本啤酒花萃取,舒適加分,14天速效舒適又靈活7!不論是日常生活爬樓梯、抱孫,外出登山健走都不再擔心啦!

「挺立全方位行動力組」指定通路推出限時優惠價$1299。 圖/吳彥鋒 提供

10月行動力照護月,挺立於屈臣氏、康是美、大樹、杏一、 信東等通路推出優惠好康, 「挺立全方位行動力組」限時優惠價 $1299, 買「關鍵雙效錠」42錠送「鈣強力錠」28錠,骨骼、肌肉、靈活度全都顧!超值限量組合,賣完為止。克補B群一錠三效8、克補B群+鐵/鋅也優惠連發,讓您超活力、好光采、神專注!(各大經銷通路皆有10月優惠活動,活動詳情請洽詢門市。)

1資料來源 : 衛福部2021資料調查。2資料來源:Kantar 2023。3資料來源:衛生福利部國民健康署「國民營養健康狀況變遷調查」(106-109年)。4於2023年10月28日、29日骨科醫學會中, 288位醫師參與問卷調查,之中有280位骨科醫師檢視「挺立鈣強力錠/挺立關鍵雙效錠」成份後,對於挺立品牌致力於幫助提升行動力表示信賴或非常信賴。5 一日2錠挺立鈣強力錠,可補充1200mg高含量鈣,優於1000cc鮮奶鈣含量。6 挺立鈣強力錠中含600毫克鈣維持骨骼健康,維生素D3維持肌肉正常生理。7 經研究證實,受試者食用UC-ll及啤酒花萃取物後,14天後靈活度可能明顯提升;實際感受因人而異8克補+鐵加強錠/克補+鋅加強錠 提供維生素與礦物質 養顏美容 增強體力 精神旺盛對於產品有任何疑問,請撥打消費者免費專線 0800-212-259。Trademarks are owned or licensed by Haleon group of companies. ©[2024] Haleon group of companies or its licensor. PM-TW-CAL-24-00196