顛覆想像！一周三次騎單車曬太陽 竟被診斷關節退化又骨鬆

彰化縣35歲蕭姓自行車運動愛好者，每周3次騎139線往返員林和彰化市八卦山，每月一次員林往返玉山，未料運動過量罹患退化性關節炎，治療沒多久又膝蓋疼痛，求醫確診罹患鵝足肌腱群發炎，經服藥及正確衛教後才改善。

員榮醫療體系員榮醫院骨科醫師顏大欽今指出，蕭男在科技業服務，熱愛騎自行車，因大量運動造成膝蓋磨損較嚴重感到疼痛，數月前注射玻尿酸、自體血小板（PRP）治療，過一陣子又痛，疼痛反覆發生，蕭男求治後接受骨質密度檢查，只有負三度，一般來說負2.5以下為骨質疏鬆，負3以下為嚴重骨質疏鬆，一定要積極治療。

顏大欽說，照理講天天騎車運動曬太陽，應該骨密度很好，檢查數值竟這麼低，除補充鈣片，還開給活性維他命D3，且蕭男因運動過度引發鵝足肌腱發炎，就請他兩周不要運動，經過休息和補充維他命等營養，蕭男又重新騎車趴趴走。

顏大欽又說，另一名鵝足肌腱發炎患者是鋪地磚的建築工人，因長年累月地蹲或跪在地上鋪地板，膝蓋彎曲次數也很多，求醫後吃藥改善症狀，醫療團隊為他做骨質密度檢查及抽血檢驗，發現尿酸值超高及罹患骨質疏鬆，詢問才知道他貼磁磚、地磚的過程可能接觸一些有機溶劑和黏著劑，雖不以為意但總覺得經常這裡痛那裡不舒服。

醫師推測這名建築工人可能長期接觸有機溶劑，所以骨質密度出問題。這名建築工人除了鵝足肌腱炎，還有痛風指數過高及骨質密度過低兩個問題，服藥改善後很快痊癒。

顏大欽表示，鵝足肌腱由半腱肌、縫匠肌、股薄肌等三條肌腱組成，在膝關節內側下方2至4公分處，因形狀像鵝足附著於骨頭，稱作鵝足肌腱，是門診常見的膝關節疼痛原因，發病原因大多為重覆及持續的過度運動產生摩擦、壓力造成肌腱發炎，好發於跑步、騎車、足球、登山、久坐、盤坐、久蹲及坐的時候會將膝蓋彎起來、跪坐、盤坐的民眾，長時間蹲姿會使膝部軟骨承受壓力，造成關節軟骨磨損或退化引起膝關節炎。