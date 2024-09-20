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顛覆想像！一周三次騎單車曬太陽 竟被診斷關節退化又骨鬆

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
員榮醫療體系員榮醫院接受骨科醫師顏大欽診治騎自行車受傷的病患。圖／員榮提供
員榮醫療體系員榮醫院接受骨科醫師顏大欽診治騎自行車受傷的病患。圖／員榮提供

彰化縣35歲蕭姓自行車運動愛好者，每周3次騎139線往返員林和彰化市八卦山，每月一次員林往返玉山，未料運動過量罹患退化性關節炎，治療沒多久又膝蓋疼痛，求醫確診罹患鵝足肌腱群發炎，經服藥及正確衛教後才改善。

員榮醫療體系員榮醫院骨科醫師顏大欽今指出，蕭男在科技業服務，熱愛騎自行車，因大量運動造成膝蓋磨損較嚴重感到疼痛，數月前注射玻尿酸、自體血小板（PRP）治療，過一陣子又痛，疼痛反覆發生，蕭男求治後接受骨質密度檢查，只有負三度，一般來說負2.5以下為骨質疏鬆，負3以下為嚴重骨質疏鬆，一定要積極治療。

顏大欽說，照理講天天騎車運動曬太陽，應該骨密度很好，檢查數值竟這麼低，除補充鈣片，還開給活性維他命D3，且蕭男因運動過度引發鵝足肌腱發炎，就請他兩周不要運動，經過休息和補充維他命等營養，蕭男又重新騎車趴趴走。

顏大欽又說，另一名鵝足肌腱發炎患者是鋪地磚的建築工人，因長年累月地蹲或跪在地上鋪地板，膝蓋彎曲次數也很多，求醫後吃藥改善症狀，醫療團隊為他做骨質密度檢查及抽血檢驗，發現尿酸值超高及罹患骨質疏鬆，詢問才知道他貼磁磚、地磚的過程可能接觸一些有機溶劑和黏著劑，雖不以為意但總覺得經常這裡痛那裡不舒服。

醫師推測這名建築工人可能長期接觸有機溶劑，所以骨質密度出問題。這名建築工人除了鵝足肌腱炎，還有痛風指數過高及骨質密度過低兩個問題，服藥改善後很快痊癒。

顏大欽表示，鵝足肌腱由半腱肌、縫匠肌、股薄肌等三條肌腱組成，在膝關節內側下方2至4公分處，因形狀像鵝足附著於骨頭，稱作鵝足肌腱，是門診常見的膝關節疼痛原因，發病原因大多為重覆及持續的過度運動產生摩擦、壓力造成肌腱發炎，好發於跑步、騎車、足球、登山、久坐、盤坐、久蹲及坐的時候會將膝蓋彎起來、跪坐、盤坐的民眾，長時間蹲姿會使膝部軟骨承受壓力，造成關節軟骨磨損或退化引起膝關節炎。

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