廣達助力！2024桃園科藝節今登場 以AI三大展題秀技術

2024 TAxT桃園科技藝術節於20日正式開幕，今年活動與代工大廠廣達（2382）旗下廣藝基金會攜手合作，並首度移師中原文創園區舉辦，由藝術家羅禾淋擔任策展人，為期21天的展覽以「超智域：一場人與AI的競賽」為主題，邀請14組來自臺灣、日本、英國、義大利的科技藝術團隊參展，為觀眾呈現引人入勝的視覺與心靈盛宴。展覽期間，更結合無人機跨界藝術演出及教育推廣活動，讓觀眾於AI應用爆炸性成長的時代，對AI與人類未來發展有更全面的理解及想像。

桃園市市長張善政20日出席「TAxT桃園科技藝術節」開幕暨「桃園科技表演藝術獎頒獎典禮」時表示，感謝廣藝基金會與桃園市政府推動科藝獎，透過推廣強調科技與藝術之間的深度連結。科技正在改變藝術呈現方式，而創作者利用科技工具創造出更有亮點的作品。此外今年的藝術節首次移至中原文創園區舉行，並期待今年度的桃園科技藝術節能夠圓滿成功。

廣藝基金會執行長楊忠衡在致詞時也表示，當前全球正掀起AI熱潮，表演藝術界也積極反思如何將創意與科技結合，今年的科技表演藝術獎得獎作品不僅展現人文的反思，更具備三大亮點：第一是緊扣科技時代的話題性，第二是強調表演的吸引力，第三是對人文的反思，呼籲大家來欣賞這次的得獎作品。科藝獎歷屆得獎作品不僅在臺灣演出，也讓世界看到臺灣的科技藝術實力。

本屆「桃園科技表演藝術獎」得獎作品，包括：「音速死馬」的創作《壁Piah》、「世翔怎樣放手翊博」的作品《皇后與她的魔鏡》、「白鹿迷路」的《克卜勒第N ≒ 幻覺依賴定律》，即日起至10月9日期間，在桃園展演中心、米倉劇場及廣藝廳等地演出，還有少量票券歡迎大家踴躍索票，相關演出索票訊息請至TixFun售票網。

此外，在科藝節展覽部分，規劃了AI風景、AI身體、AI思考等三大子題，以人類觀點探討AI的靈魂、身體與場域，並藉由藝術家的創作，探討AI在當代社會中的角色與未來挑戰，隨著全球對AI技術的熱烈關注，今年的科技藝術節主題呼應當下的討論，讓觀眾深入了解AI應用的機遇與挑戰。

在14組來自各地的藝術家中，包含了4組國外藝術團隊以及3組桃園在地藝術家，其中更有1組是與在地學生共創，凸顯了桃園與全球的藝術連結。展出的作品中包括與晶片與顯示器產業巨頭合作的兩組作品，展現桃園在地產業能量與文化藝術結合的成果。

今年活動亮點之一是無人機跨界表演，策展人羅禾淋邀請專業無人機團隊，帶來了三大類別的無人機藝術演出。展期間的周末傍晚，觀眾可以欣賞無人機結合當代舞蹈的精彩表演，百臺無人機的群飛演出，與民俗技藝的融合，當無人機在空中劃出綿延不絕的光線軌跡時，為整個活動增添未來感與科技氛圍。

本屆TAxT科技藝術節不僅是視覺與感官的盛宴，也引領未來科技與人類共生的藝術實驗場。隨著AI技術的快速發展，在科技的加持下創造新的藝術形式，人類在未來科技社會扮演的角色，都是值得深思的課題。透過本屆科技藝術節的規劃，一系列精彩的科技表演藝術節，見證科技與藝術交融的奇蹟，展示未來的無限可能，歡迎市民朋友踴躍參加。