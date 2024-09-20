快訊

37死囚名單、犯行一次看 「他」關押最久、驚世媳婦奪3命詐領保險金

國慶晚會台北大巨蛋舉行 部分席次民眾免費索票

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
「113年國慶晚會」將於10月5日在台北大巨蛋盛大舉行，會中將有球隊啦啦隊及時尚走秀等等精彩多元的演出。記者黃義書／攝影
「113年國慶晚會」將於10月5日在台北大巨蛋盛大舉行，會中將有球隊啦啦隊及時尚走秀等等精彩多元的演出。記者黃義書／攝影

台北市長蔣萬安與國慶籌備委員會主委、立法院長韓國瑜，下午一同出席台北市政府觀光傳播局在台北大巨蛋舉行的國慶晚會記者會。正式宣布「113年國慶晚會」將於10月5日在台北大巨蛋盛大舉行，是國慶晚會時隔8年重回台北，也是台北大巨蛋舉辦首次非體育賽事的大型活動。同時開放部分座位供民眾免費索票入場。

國慶晚會依循往例邀請各界貴賓、外國使節及僑胞等參與儀典及活動，更特別開放民眾索票入場，現場將有2萬人齊聚為中華民國慶生；而晚會節目包括國防部示範樂隊、奧運金牌選手、球隊啦啦隊、時尚走秀及江蕙等歌手演唱，展現精彩多元的國家慶典。

國慶晚會民眾免費入場索票，將於9月30日中午12時開放，在「udn售票網」，每人限索票兩張。

國慶晚會中，也將由巴黎奧運中華隊金牌選手王齊麟、李洋及林郁婷，共同帶領全場觀眾合唱中華民國國歌及國旗歌。

台北市長蔣萬安（右）與國慶籌備委員會主委、立法院長韓國瑜（左），下午一同出席台北市政府觀光傳播局在台北大巨蛋舉行的國慶晚會記者會。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安（右）與國慶籌備委員會主委、立法院長韓國瑜（左），下午一同出席台北市政府觀光傳播局在台北大巨蛋舉行的國慶晚會記者會。記者黃義書／攝影
國慶晚會民眾免費入場索票，將於9月30日中午12時開放，在「udn售票網」（https://tickets.udnfunlife.com），每人限索票兩張。記者黃義書／翻攝
國慶晚會民眾免費入場索票，將於9月30日中午12時開放，在「udn售票網」（https://tickets.udnfunlife.com），每人限索票兩張。記者黃義書／翻攝
國慶晚會民眾免費入場索票，將於9月30日中午12時開放，在「udn售票網」（https://tickets.udnfunlife.com），每人限索票兩張。記者黃義書／翻攝
國慶晚會民眾免費入場索票，將於9月30日中午12時開放，在「udn售票網」（https://tickets.udnfunlife.com），每人限索票兩張。記者黃義書／翻攝
「113年國慶晚會」將於10月5日在台北大巨蛋盛大舉行，會中將有球隊啦啦隊及時尚走秀等等精彩多元的演出。記者黃義書／攝影
「113年國慶晚會」將於10月5日在台北大巨蛋盛大舉行，會中將有球隊啦啦隊及時尚走秀等等精彩多元的演出。記者黃義書／攝影
國慶晚會民眾免費入場索票，將於9月30日中午12時開放，在「udn售票網」（https://tickets.udnfunlife.com），每人限索票兩張。記者黃義書／翻攝
國慶晚會民眾免費入場索票，將於9月30日中午12時開放，在「udn售票網」（https://tickets.udnfunlife.com），每人限索票兩張。記者黃義書／翻攝
「113年國慶晚會」將於10月5日在台北大巨蛋盛大舉行，會中將有球隊啦啦隊及時尚走秀等等精彩多元的演出。記者黃義書／攝影
「113年國慶晚會」將於10月5日在台北大巨蛋盛大舉行，會中將有球隊啦啦隊及時尚走秀等等精彩多元的演出。記者黃義書／攝影
「113年國慶晚會」將於10月5日在台北大巨蛋盛大舉行，會中將有球隊啦啦隊及時尚走秀等等精彩多元的演出。記者黃義書／攝影
「113年國慶晚會」將於10月5日在台北大巨蛋盛大舉行，會中將有球隊啦啦隊及時尚走秀等等精彩多元的演出。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安（中左））與國慶籌備委員會主委、立法院長韓國瑜（中）與僑委會副主委阮昭雄（中右）等，下午一同出席台北市政府觀光傳播局在台北大巨蛋舉行的國慶晚會記者會。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安（中左））與國慶籌備委員會主委、立法院長韓國瑜（中）與僑委會副主委阮昭雄（中右）等，下午一同出席台北市政府觀光傳播局在台北大巨蛋舉行的國慶晚會記者會。記者黃義書／攝影
「113年國慶晚會」將於10月5日在台北大巨蛋盛大舉行，會中將有球隊啦啦隊及時尚走秀等等精彩多元的演出。記者黃義書／攝影
「113年國慶晚會」將於10月5日在台北大巨蛋盛大舉行，會中將有球隊啦啦隊及時尚走秀等等精彩多元的演出。記者黃義書／攝影
國慶晚會民眾免費入場索票，將於9月30日中午12時開放，在「udn售票網」（https://tickets.udnfunlife.com），每人限索票兩張。記者黃義書／翻攝
國慶晚會民眾免費入場索票，將於9月30日中午12時開放，在「udn售票網」（https://tickets.udnfunlife.com），每人限索票兩張。記者黃義書／翻攝
台北市長蔣萬安（左二）與國慶籌備委員會主委、立法院長韓國瑜（中）與僑委會副主委阮昭雄（右二）等，下午一同出席台北市政府觀光傳播局在台北大巨蛋舉行的國慶晚會記者會。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安（左二）與國慶籌備委員會主委、立法院長韓國瑜（中）與僑委會副主委阮昭雄（右二）等，下午一同出席台北市政府觀光傳播局在台北大巨蛋舉行的國慶晚會記者會。記者黃義書／攝影

國慶 大巨蛋

延伸閱讀

國慶晚會表演名單曝！搶不到票看江蕙沒關係 大巨蛋「第二現場」同步轉播

酸李洋和林郁婷代言麻將遊戲沒質感 經紀人反擊：慎選律師

泓德能源首度支持運動選手 林郁婷奪金贊助金增至百萬

奧運／林郁婷、李洋代言「麻將手遊」引熱議 律師點出「未必划算」

相關新聞

低壓帶持續影響！明晚「主菜」登場全台迎雨 降雨趨勢一次看

中央氣象署指出，今天下午2點東南方海面上有低氣壓增強為熱帶性低氣壓，明天晚間至周日將併入大低壓帶影響台灣，各地降雨明顯，...

又有熱帶性低氣壓生成！氣象署曝成颱機會 明晚起各地慎防明顯雨勢

中央氣象署表示，今天下午2時熱帶性低氣壓生成，中心位置在北緯21.5度，東經127.0度，以每小時42公里速度向西北進行...

國慶晚會表演名單曝！搶不到票看江蕙沒關係 大巨蛋「第二現場」同步轉播

國慶晚會將在10月5日台北大巨蛋登場，封麥多年的「二姐」江蕙也將重返舞台備受矚目。觀傳局表示，今年規畫5段精彩節目，當中...

影／工作念書焦慮壓力大 專家教你幾招快速平復心情

當今社會步調快，不論是工作或念書，都可能要面對生活中大大小小的壓力。英國一名心理師近期在社群媒體上分享簡單的減壓方式，希望藉此幫助大家在感到焦慮時找回平靜。

3縣市大雷雨再轟1小時 慎防坍方、土石流、積淹水

中央氣象署針對南投縣、雲林縣、彰化縣發布大雷雨即時訊息，預計持續至18時45分，提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴...

台鐵羅東站剪票員遭旅客掐脖 產工怒批：職安保障不足

台鐵產業工會表示，花蓮運務段羅東站1名站員今在電梯剪票口處遭到旅客掐脖子，目前已送醫包紮及驗傷，除了譴責旅客不理性的行徑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。