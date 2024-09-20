國慶晚會台北大巨蛋舉行 部分席次民眾免費索票

台北市長蔣萬安與國慶籌備委員會主委、立法院長韓國瑜，下午一同出席台北市政府觀光傳播局在台北大巨蛋舉行的國慶晚會記者會。正式宣布「113年國慶晚會」將於10月5日在台北大巨蛋盛大舉行，是國慶晚會時隔8年重回台北，也是台北大巨蛋舉辦首次非體育賽事的大型活動。同時開放部分座位供民眾免費索票入場。

國慶晚會依循往例邀請各界貴賓、外國使節及僑胞等參與儀典及活動，更特別開放民眾索票入場，現場將有2萬人齊聚為中華民國慶生；而晚會節目包括國防部示範樂隊、奧運金牌選手、球隊啦啦隊、時尚走秀及江蕙等歌手演唱，展現精彩多元的國家慶典。

國慶晚會民眾免費入場索票，將於9月30日中午12時開放，在「udn售票網」，每人限索票兩張。

國慶晚會中，也將由巴黎奧運中華隊金牌選手王齊麟、李洋及林郁婷，共同帶領全場觀眾合唱中華民國國歌及國旗歌。