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天候影響 紙風車21日高雄永安演出延期

中央社／ 台北20日電

由於天候不定、中央氣象署今天對部分南部縣市發布大雨特報紙風車劇團考量觀眾安全，宣布原訂21日在高雄永安舉辦的「紙風車368兒童藝術工程」第2輪最終場演出緊急延期。

紙風車劇團今天透過新聞稿指出，受極端氣候影響，紙風車前幾次遇到大雨不斷，儘管觀眾都已到現場，還是不得已當場取消演出。本週末又受到南方雲系北移，21日高雄預計降下大雨，而「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」第2輪最終場，正好是位於臨海地區的永安區。

紙風車劇團考量大小朋友前往看戲的交通安全，也為了讓觀眾有更好的觀戲體驗，於昨晚決定21日在高雄永安區的「台灣幻想曲」將延期演出。

紙風車文教基金會執行長張敏宜表示：「這真是件很困難的決定！眼看著氣象署發布的大雨特報，擔心著所有人的安全，又擔心著第2輪即將達陣，志工及觀眾滿滿期待的心情會因此落空，就像終點線在眼前，卻又出現了阻礙，但為了孩子的安全，還是忍痛宣布延期。」

雖然延期將增加行政作業困難度，但張敏宜笑說：「動畫大師宮崎駿說過『世上重要的事情，大都是很麻煩的』，為了孩子，再困難也要做下去。」

紙風車劇團表示，今天在高雄市梓官國小的演出照常舉行，21日高雄市永安區演出取消，後續時間確定後，將公布於紙風車劇團FB粉絲團及368鄉鎮市區兒童藝術工程官網

大雨特報 紙風車 觀眾

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