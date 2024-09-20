天候影響 紙風車21日高雄永安演出延期

由於天候不定、中央氣象署今天對部分南部縣市發布大雨特報，紙風車劇團考量觀眾安全，宣布原訂21日在高雄永安舉辦的「紙風車368兒童藝術工程」第2輪最終場演出緊急延期。

紙風車劇團今天透過新聞稿指出，受極端氣候影響，紙風車前幾次遇到大雨不斷，儘管觀眾都已到現場，還是不得已當場取消演出。本週末又受到南方雲系北移，21日高雄預計降下大雨，而「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」第2輪最終場，正好是位於臨海地區的永安區。

紙風車劇團考量大小朋友前往看戲的交通安全，也為了讓觀眾有更好的觀戲體驗，於昨晚決定21日在高雄永安區的「台灣幻想曲」將延期演出。

紙風車文教基金會執行長張敏宜表示：「這真是件很困難的決定！眼看著氣象署發布的大雨特報，擔心著所有人的安全，又擔心著第2輪即將達陣，志工及觀眾滿滿期待的心情會因此落空，就像終點線在眼前，卻又出現了阻礙，但為了孩子的安全，還是忍痛宣布延期。」

雖然延期將增加行政作業困難度，但張敏宜笑說：「動畫大師宮崎駿說過『世上重要的事情，大都是很麻煩的』，為了孩子，再困難也要做下去。」

紙風車劇團表示，今天在高雄市梓官國小的演出照常舉行，21日高雄市永安區演出取消，後續時間確定後，將公布於紙風車劇團FB粉絲團及368鄉鎮市區兒童藝術工程官網。