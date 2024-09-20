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低壓帶持續影響！明晚「主菜」登場全台迎雨 降雨趨勢一次看

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象署指出，今天下午2點東南方海面上有低氣壓增強為熱帶性低氣壓，明天晚間至周日將併入大低壓帶影響台灣，各地降雨明顯。本報資料照片
中央氣象署指出，今天下午2點東南方海面上有低氣壓增強為熱帶性低氣壓，明天晚間至周日將併入大低壓帶影響台灣，各地降雨明顯。本報資料照片

中央氣象署指出，今天下午2點東南方海面上有低氣壓增強為熱帶性低氣壓，明天晚間至周日將併入大低壓帶影響台灣，各地降雨明顯，尤其基隆北海岸、南部及東南部可能有豪雨機率。下周二、周三低壓帶遠離，降雨趨緩，但周四起水氣再增多，北部、東北部都有局部短暫雨或雷雨，其他地區多雲到晴午後有雷陣雨。

氣象署預報員黃恩鴻表示，明天到下周一台灣持續受低壓帶影響，尤其今天下午2點東南方海面上有低氣壓增強為熱帶性低氣壓，明天晚間至周日將併入大低壓帶影響台灣。熱帶性低氣壓目前距離鵝鑾鼻650公里 ，朝西北方往台灣北部海面前進，但由於環境條件不利發展，預估發展為颱風的機率不高，靠近台灣就會減弱為低氣壓。

黃恩鴻指出，明天北部、南部及東南部有短暫陣雨，其他地區多雲轉局部短暫陣雨或雷雨，晚間到周日各地降雨機率增加，可能有短延時強降雨，尤其基隆北海岸、南部及東南部可能有豪雨機率。下周一雨勢較為減緩，西半部為局部短暫雨，東半部多雲到晴午後有雷陣雨，北部、南部及東南部有局部大雨。

他表示，下周二、周三低壓帶遠離，降雨趨緩，中南部有局部短暫陣雨，其他多雲到晴午後有局部短暫雨或雷雨，下周四、周五水氣再增多，環境偏東北風，北部、東北部有局部短暫雨或雷雨，其他地區多雲到晴午後有雷陣雨。

另外，黃恩鴻也說，下周日、周一風力增強，沿海及外島都有8至9級強陣風，明天之前基隆北海岸、東半部、恆春半島、西南部、馬祖及澎湖有長浪發生機率。

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