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強化救災應變 數發部與消防署演練多重通訊系統

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

配合內政部消防署「113年國家防災日大規模震災救災動員演練」活動，數位發展部20日與消防署及三大電信業者共同合作，模擬緊急狀況發生時，部分通訊網路無法使用，災區的前進指揮所可透過非同步軌道衛星及「公共安全與救難應變」（Public Protection and Disaster Relief, PPDR）多重通訊系統與應變中⼼聯繫，以有效掌控災情及協助調度救災資源。賴總統也在次長闕河鳴陪同下，視導整個演練過程。

數發部表示，目前台灣本島、離島地區（除了東南沙地區外）都可以收到數發部的非同步軌道衛星緊急應變網路訊號，並順暢使用即時通訊和線上會議等網路應用服務。今年底，數發部將完成773個非同步衛星終端設備設置，以防未來緊急災難發生時，作為重要指揮系統的緊急應變通訊網路使用。

此外，為強化災區現場通訊能力，數發部參考美國與韓國的機制，協助消防署驗證「PPDR通訊系統」，藉由政府主導設置核心網路介接電信業者既有基地台，在重大災難時，將行動網路部分網路資源，調撥給救災單位進行勘災與急難救助使用，維持消防、警政救災人員的高品質雙向影音通訊，達到通訊優先性、穩定性、強韌性。數發部預計今年底在嘉義縣、台南市及高雄市介接三大電信業者12座基地台，明年再擴增至六縣市24座基地台，驗證在緊急狀況發生時，可確保救災通訊專用優先。

數發部將持續因應新興通訊科技演進及外在環境變化，協助各部會建構多重通訊系統，使指揮系統可於災害時期，有效掌控相關訊息、傳遞正確資訊，維持國家社會安定。

內政部 美國

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