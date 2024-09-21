盤點同住室友6大地雷行為！網籲：講不聽搬家比較快



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「討人厭室友行為」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議最難以忍受的室友行為排行。

許多離鄉求學或初出社會的新鮮人會為了節省開支，選擇住在宿舍或在外租屋，而同住的對象有時是熟悉的親朋好友，但更多時候則是素未謀面的陌生人。

當長時間與不熟悉的人在同一空間內相處，難免會因生活習慣的差異產生摩擦，若未能妥善溝通解決，甚至可能因此爆發衝突。究竟哪些行為最容易踩到同住室友的地雷呢？一起來看看吧！

室友整天「敲鍵盤」噪音超惱人！「衛生習慣差」影響觀感外還有健康疑慮

▲ 網友熱議TOP6討人厭室友行為 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「討人厭室友行為」相關話題的討論，可以發現「時常發出噪音」讓最多人感到難以忍受。

不少網友紛紛分享自己被室友製造的噪音干擾的經驗，如「整天都在打遊戲鍵盤超大聲，還會亂叫罵髒話」、「看劇、聽音樂，聲音都會外放，滑手機滑一滑看到一些文章之類的就會開始鬼叫」、「鬧鐘設得早又設得大聲，而且還不一定叫得醒她」等等，種種惱人情境引起廣泛共鳴。

針對這些行為，有網友建議明確向對方反應自己的需求，點出「有些人真的不覺得這樣很吵，直接跟她講明白會比較好」，認為與對方確實溝通是能最快解決問題的方式，「要不然沒辦法只好忍或搬家」。

而室友「髒亂不愛清潔」也令人十分無奈。不整潔的居住空間除了會影響觀感，還會使生活品質下降，導致情緒或辦事效率低落、甚至引發健康問題。

許多網友便於社群討論區上講述自己的「切深之痛」，抱怨道「室友太不衛生又不讓我打掃他的部分，結果我黴菌感染跑去開刀」、「用過的衛生棉沒在捲的，上廁所總看到她的經血，整間都是垃圾桶異味」、「大號不弄乾淨」等等，尤其即使溝通過對方依舊「擺爛」的情形更令網友氣憤，指出「最快的方式是搬家或換室友」。

此外，部分網友則提到自己的室友是「癮君子」，甚至會「在室內抽菸」，除了容易使家具沾染菸味，對於沒有抽菸習慣的人而言更是一種慢性折磨，尤其有些人對菸味特別敏感，「吸入二手菸後晚上徹夜睡不著」，還可能引發呼吸道問題。

對此，網友建議除了嚴正請對方避免在屋內抽菸，也可以在租屋前就先打聽室友的生活習慣、該物件是否禁菸等，以免入住後才發現又要再度搬家，耗時費力又傷財。

你也遇過讓你難以忍受的室友嗎？生活中的不愉快往往源自小細節的累積，若你正為了室友的特定行為感到頭痛不已，不妨嘗試與對方正面溝通、清楚表達自己的感受和需求，祝福大家都能找到不自私、願意理解包容彼此的室友，也別忘了適時檢視自己有沒有踩到上述地雷！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「討人厭室友行為」相關討論則數。

觀測期間：2023/08/01~2024/08/25，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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