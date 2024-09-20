翻轉失智症治療觀念 醫界：就醫是為「預防」非確診

9月21日是國際失智症日。台灣失智症患者逐年增加，至112年全台共有25萬3697人罹病。近期失智症藥物研發出現曙光，阿茲海默症已有抗體藥物可用，改變過去「雖可篩檢，但無藥可用」窘境；也有影像檢查可提前發現確診失智症前的腦部變化，但專家表示，阿茲海默症影像學檢查要價不斐，要推動普篩仍有難度，建議民眾提早就醫。

亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興表示，過去失智症檢測與治療，都是民眾已經罹病，如忘記事情，甚至影響生活時才就醫診斷，但去年開始，國際失智症相關研討會，已經將診斷改為「生物標記」診斷，藉由腦部正子檢查，判斷是否已出現類澱粉沈積，或抽血檢驗濤蛋白異常，民眾希望了解自己腦部是否出現異常即可受檢，不必等到記憶力不好再檢查。

台北市立聯合醫院失智症中心主任劉建良表示，阿茲海默症過去必須靠切片檢查，影像學診只在研究型計畫中進行，但不可能每次檢驗患者大腦都做切片，正子檢查用於阿茲海默症檢驗是一大進展，不過每次檢查要價近8萬元，且普篩有偽陽性問題，並不合適，但可協助臨床醫師讓診斷更加精確。

劉建良說，阿茲海默症新藥針對輕度、早期個案，以免疫方式清除患者腦部類澱粉蛋白沈積，達到改善病況的效果，相應的類澱粉蛋白正子檢查，可在症狀輕微時，作為「排除檢驗」之用，如果患者腦部未見白斑，就可排除罹患阿茲海默型失智症，但若檢出白斑，除阿茲海默症外，亦可能是退化型失智症，必須搭配患者症狀等綜合評估。

已有國家針對失智症啟動廣泛篩檢計畫，但目前國內醫界尚無普篩共識。不過，劉建良表示，及早就醫絕對沒有疑慮，過去失智症就醫強調「確診」，但最新趨勢是只要稍有老化，個案記憶力減退時即可就醫，與醫師討論延緩病程的方式，除藥物以外，還可藉由三高控制、社交活動等，避免長者待在不良環境中，讓病況不斷變差，「就醫不是為了確診，而是預防失智。」