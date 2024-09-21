睡久睡飽還是很累？TOP6肝病徵兆小心是肝臟亮紅燈



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「肝病徵兆」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的肝病徵兆排行。

「肝」是個沉默的器官，無論是肝炎、肝硬化或肝癌，多數患者在肝生病初期都少有明顯症狀；不過肝臟仍會透過容易疲勞、消化道不適等方式向我們求救。根據衛福部統計，台灣每年約有13,000人死於各式肝病，肝癌更高居癌症死因的第2位，因此認識肝臟疾病的細微警訊成為守護自身健康的關鍵之一。

異常「容易累」要注意！肝功能下降恐影響脂肪消化造成「消化道不適」

▲ 網友熱議TOP6肝病徵兆 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「肝病徵兆」相關話題的討論，可以發現「容易疲倦」最受關注。現代人容易因生活、工作忙碌，導致身體經常無法獲得充分休息，讓不少網友無助發文表示「晚上睡8-10個小時，睡起來也沒幹嘛就覺得身體很累很疲倦」、「不管睡多久，就算睡久睡飽都還是感覺很累」，有網友指出這些可能是「肝不好的症狀」，要注意是「肝硬化」、「肝癌」等肝病的先兆，並建議「看醫生，不要拖」。

不過疲累的成因眾多，無論身心理都是可能因素，「如果是異常的累，要去大醫院檢查」，才能及時釐清問題、預防可能的疾病。

而「消化道長期不適」也是可能的信號之一。肝臟與腸胃息息相關，若肝功能有異狀，便可能導致膽汁分泌不足，影響脂肪的消化與吸收，進而造成「腹部不適或疼痛、食慾減退」、「飯後噁心嘔吐」等症狀，這些同時也是肝癌早期的可能病症。

有網友指出現代人「加工食品和糖吃這麼多」，容易在不知不覺間因不當的飲食造成肝功能下降，認為「最保險肝膽腸胃科，半年超音波檢查一次」，透過定期檢查與及時治療，能有效幫助降低罹病風險。

此外，若發現身體經常有「不明出血、瘀青」時，也要多加留意。肝臟在在凝血機制上扮演著重要角色，當肝功能減退，恐影響凝血因子的合成，造成牙齦出血、胃腸道出血，或有容易瘀青的狀況。

有網友透過身邊人士的慘痛經驗提醒，「一直體內出血，大血便的時候就要注意了」，強調「有血便不一定是痔瘡，最好找醫師確定」，許多疾病的症狀彼此相似，當發現身體有異常狀況時，應避免自行推測病因，儘速就醫才不會錯過最佳治療時機。

不少病徵都是肝病的可能先兆，卻也容易因常見或與其他疾病的症狀相似而遭忽略。若你發現自己或身邊親友出現以上徵兆，不妨提高警覺，觀察身體的細微變化，並透過定期的健康檢查與健康的生活習慣，一同保護肝臟的健康吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「肝病徵兆」相關討論則數。

觀測期間：2024/06/02~2024/09/02，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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