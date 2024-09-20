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資深名模包翠英「不愛吃肉卻罹大腸癌」 醫示警：3類人40歲起該健檢

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
60歲資深名模包翠英今傳出，6年前罹患大腸癌三期。本報資料照片
60歲資深名模包翠英今傳出，6年前罹患大腸癌三期。本報資料照片

60歲資深名模包翠英傳出6年前罹患大腸癌三期，經治療後，今年回診報告一切正常，但仍要持續追蹤。她訝異自己不愛吃肉卻罹癌醫師指出，愛吃肉或加工肉品罹患大腸癌風險確實相對較高，但家族史、抽菸或喝酒等也是大腸癌風險因子，若一等親罹患大腸癌、瘜肉超過3顆或大於1公分；瘜肉切除後，病理化驗呈絨毛狀等，建議40歲起，每3年進行一次健康檢查。

包翠英說，當時她暴瘦，對外聲稱腸胃不好，其實是罹患大腸癌第三期。她得知病情相當驚嚇，因為自己平常並不愛吃肉，醫師開刀後發現腫瘤太大，決定先化療讓腫瘤縮小，她共做14次化療及49次放療，2019年二次開刀，之後再吃抗腫瘤藥2年，今年回診報告顯示一切正常，但還是要持續追蹤。

新光醫院胃腸肝膽科主治醫師朱光恩表示，很多大腸癌從小小的腺性瘜肉開始發展，大規模研究顯示，愛吃肉或火腿、香腸等加工肉類，引發大腸癌風險高，但也不是只吃兩條香腸、一塊牛排就會罹癌。

「時間很重要。」，朱光恩強調，如果長期頻繁攝取肉類又無肉不歡，持續數十年，就有風險，但診間也曾碰過長年吃素卻罹患直腸癌的個案。

家族史也是一大關鍵，尤其一等親曾罹患大腸癌的民眾，發生大腸癌機率高倍；抽菸、喝酒等不良生活習慣，跟大腸癌也有關係；部分疾病如大腸多重瘜肉症，一次10至30顆瘜肉、慢性大腸發炎疾病、克隆氏症等，近年在台灣也愈來愈多，有些也都和家族史有關。

朱光恩提醒，有大腸癌家族史，尤其是一等親曾罹病者；本身超過3顆瘜肉，或瘜肉超過1公分；瘜肉切下後的病理標本，經化驗有絨毛成分等三類族群，建議40歲起每3年內進行一次健康檢查，一般沒有家族史，或大腸鏡檢查無異狀的民眾，可自45歲起，5年進行一次健康檢查。

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