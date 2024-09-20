5年投55億營造優質公廁 環境部長彭啓明換裝親手掃廁所

為提供優質公廁給民眾使用，環境部預計在2025年至2030年投入55.24億元，用於公廁興建、修繕與管理，也要在2029年底達到1,246座性別友善廁所。環境部部長彭啓明20日換上工作服實務操演廁所清潔，呼籲民眾養成「自己弄髒自己清」的習慣，留給下一個使用者乾淨的如廁環境。

今日是世界清潔日，彭啓明及環境管理署署長顏旭明實務操演廁所清潔，體驗清潔人員辛勞，呼籲所有使用者留給下一個使用者乾淨的如廁環境，減輕清掃人員的負擔，使用公廁如遇清掃人員，說聲「真乾淨，感謝您！」，以深植如廁文化與行動實踐。

「人與人的每一次相遇都會帶來微小深遠的回應，讓我們變得更好，每一次清潔會讓社會成為我們要的模樣。」彭啓明興奮穿上影帝役所廣司在電影「我的完美日常」同款工作服，在專業清潔人員指導下，體驗職人手法親自演示。彭啓明指出，在專業人員的努力下，目前許多公廁以比家中廁所更乾淨，民眾不需因公廁過往的髒臭而趕著回家方便。

彭啓明指出，性別友善廁所的設立已是國際趨勢，性別友善廁所的設置目的，係為了不分性別不分年齡能夠便利安全服務到每一個人。性別友善廁所強調以廁間功能作為空間調整，每一馬桶都有單獨的廁間，燈光明亮，有防止偷拍設計等，讓每個人都能安心自在如廁。

目前全國列管4萬5,000多座廁所中，性別友善廁所僅623座，僅約1.4%，目標118年底倍增為1,246座，接近2.8%，彭啓明說，可提供給跨性別的照護者與被照護者，例如爸爸帶著女兒、看護帶者受照護者等，如廁的便利與尊嚴。

環境部表示，全國列管廁所約4萬5,000筆，為了服務急迫有需要又找不到廁所的民眾，環境部提出2種「找公廁」的方法，以手機直接搜尋「找公廁」或透過本部環境即時通APP。

為進一步提升優質公廁的服務，在2025年至2030年將投入55.24億元，投入公共廁所的興建、修繕與管理，其中性別友善廁所的投入2.8億元。環境部希望透過這次示範的活動來持續提升全國公廁的舒適、安全及友善環境。