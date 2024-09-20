影／工作念書焦慮壓力大 專家教你幾招快速平復心情

當今社會步調快，不論是工作或念書，都可能要面對生活中大大小小的壓力。英國一名心理師近期在社群媒體上分享簡單的減壓方式，希望藉此幫助大家在感到焦慮時找回平靜。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，英國的臨床心理師施納克（Kirren Schnack）出版了一本書《十倍的平靜：戰勝焦慮，改變生活》（ Ten Times Calmer: Beat Anxiety and Change Your Life）。書中她詳細介紹了各種克服焦慮的技巧，而近期她也透過TikTok分享這些減壓方法。

1. 擁抱自己

施納克表示，在感到焦慮時用雙臂溫柔又有力的環抱自己，能為自己帶來安定、安慰的感覺。

2. 唱歌或哼歌

據2023年的一項研究顯示，人在哼歌時會刺激迷走神經，有助於調節情緒，並啟動副交感神經系統，讓身體脫離「戰或逃」模式。

3. 倒數數數

施納克建議在緊張時能從100慢慢倒數到1。史丹佛大學的研究也指出，倒數能讓人專注在呼吸上，轉移注意力而避免焦慮。

4. 做三組簡單的運動

做三組10次的波比跳、開合跳或超慢跑。每組運動之間休息一下，能釋放累積的焦慮感，增加讓人愉悅的腦內啡。

5. 潑冷水

在情緒崩潰邊緣用冷水潑臉，或將冰冷的物體敷在臉上，能刺激迷走神經，分散注意力，讓身體重新回到平穩、踏實的狀態。

6. 重複自我安慰語句

施納克建議，除了上述方法也可以用說出來的方式自我暗示，像是「我很安全」、「我能平靜下來」、「這一切都會過去的」等等。施納克說，即使感到焦慮的當下沒辦法相信這些語句，但正面的自我暗示能幫助減緩焦慮。

施納克分享的方法簡單易行，讓人在面對焦慮時能迅速找到平靜自我的力量。不過民眾如果有任何心理上的疾病或不適，仍建議及時就醫，接受治療。