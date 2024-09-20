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台灣孕婦17.6％貧血 國健署：恐致妊娠併發症、胎兒早產

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部國健署長吳昭軍提醒，孕婦貧血會導致妊娠糖尿病、高血壓機率分別增加1.2、1.5倍，建議民眾善用公費篩檢，並在懷孕期間注意補血，攝取鐵、葉酸、維生素B12、蛋白質四類營養素。圖／國健署提供
衛福部國健署長吳昭軍提醒，孕婦貧血會導致妊娠糖尿病、高血壓機率分別增加1.2、1.5倍，建議民眾善用公費篩檢，並在懷孕期間注意補血，攝取鐵、葉酸、維生素B12、蛋白質四類營養素。圖／國健署提供

衛福部統計，台灣懷孕婦女孕期第24至28周貧血檢驗，異常比率為17.6%。衛福部國健署長吳昭軍提醒，孕婦貧血會導致妊娠糖尿病、高血壓機率分別增加1.2、1.5倍，建議民眾善用公費篩檢，並在懷孕期間注意補血，攝取鐵、葉酸、維生素B12、蛋白質四類營養素。

根據國健署，孕婦貧血定義是第二孕期血紅素<10.5g／dL。除造成孕婦妊娠併發症外，吳昭軍表示，孕期貧血還恐造成胎兒過小、發生早產、發展遲緩、注意力不足、智力障礙及兒童時期罹患癌症的風險上升，甚至增加周產期死亡率等，貧血也會讓孕產婦心肺負擔加重，增加子宮收縮不良、難產、周產期憂鬱等發生機率。

吳昭君表示，根據國外研究，孕期診斷為貧血的孕婦，發生妊娠高血壓風險為孕期未患貧血孕婦的1.5倍、發生妊娠糖尿病風險為1.2倍。懷孕期間攝取足夠的鐵、葉酸、維生素B12、蛋白質等4大營養素，可預防貧血的發生。國健署提供孕婦14次公費篩檢，包括懷孕第24至28周，補助貧血檢驗，詳細檢查項目和期程可參閱「孕媽咪健康手冊」和「孕媽咪衛教手冊」。

國健署提醒，孕婦可藉由每日1至2碗深色蔬菜補充葉酸，攝取肝臟、海鮮類補充鐵質，攝取維生素B12可增加胎兒神經系統健康，可藉由動物性蛋白質或紫菜等食物補充，食用蛋豆魚肉類等蛋白質，可幫助人體造血，但必須留意，蛋白質來源至少一半，應來自於優質蛋白質，例如黃豆、毛豆、黑豆，或攝取乳製品、魚、蛋、肉等。

國健署 孕婦 蛋白質

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