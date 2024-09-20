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江蕙復出！國慶晚會5400張門票 線上線下兩梯次開搶

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
江蕙。圖／喜歡音樂提供
江蕙。圖／喜歡音樂提供

「二姐」江蕙將於10月5日的國慶晚會中復出，登上台北大巨蛋獻唱，外界關注如何索票。台北市觀傳局今天公布，將釋出5千張票券，並分為udn售票網線上於9月30日、中午12點搶票；65歲以上長者則是開放200組，於9月25日寄件到觀傳局，10月1日舉辦抽籤。

觀傳局於今天下午3點半舉辦國慶晚會記者會，立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安一同出席。觀傳局表示，今年國慶晚會提供民眾免費索票入場，以「udn售票網線上系統」為主，線上索票將於9月30日中午12時開放，每人限索票兩張。

為考量年長者不習慣使用網路，規畫「113年國慶晚會敬老票券線下索票」機制，開放200組席位予年滿65歲長者，即日起至9月25日，將身分證影本及聯絡方式郵寄至觀傳局，10月1日將舉辦抽籤，錄取者每人發放2張入場票券，並以電話通知，一人限錄取1次。

同時，觀傳局也與KKday合作推出優惠折扣碼和旅遊套票組合，憑折扣碼即有機會抽中國慶晚會門票，詳細資訊請見KKday活動官網。

北市 國慶 大巨蛋 江蕙 觀傳局

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