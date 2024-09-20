快訊

江蕙復出！國慶晚會5400張門票 線上線下兩梯次開搶

37名死囚聲請釋憲 憲法法庭今判死刑「有條件合憲」

消失螢光幕10年！《吐司男之吻》李康宜近況曝光

桃機中秋疏運達72萬人 11月凌晨時段將進行北跑道歲修

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
桃園機場公司規劃11月3日至23日間的單數日凌晨時段進行北跑道（05L/23R）歲修維護作業。本報資料照片
桃園機場公司規劃11月3日至23日間的單數日凌晨時段進行北跑道（05L/23R）歲修維護作業。本報資料照片

桃園國際機場今年中秋疏運期間（9月13至18日）累計旅客量72萬7109人次，較去年同期增加約16.1%。其中以9月14日旅客量最大，單日約12萬8174人次。機場公司也規劃，11月3日至23日間的單數日凌晨時段進行北跑道（05L/23R）歲修維護作業，施工期間南跑道維持正常運作，不影響機場航班起降作業，對旅客無影響。

機場公司指出，為確保飛航安全、優化跑道營運條件，並為即將到來的耶誕跨年與春節寒假疏運提供更好的服務品質，規劃自11月3日至23日間的單數日凌晨時段，進行北跑道（05L/23R）歲修維護作業，施工時間以例行夜間跑道關閉維護時段為主，並與機場相關作業單位沙盤推演取得共識，不會對機場營運造成影響。

機場公司表示，今年北跑道年度維護計畫訂於11月上旬，為年度中航班量較低的期間，將利用單數日的凌晨0時30分至6時30分間，配合北跑道例行關閉時間進場施工，該時段近期每小時到離場航班數均低於30架次，預計以11個工作日完成跑道著陸區（Touch Down Zone）與鄰接快速出口滑行道 （Rapid Exit Taxiway）等4區域刨鋪。

機場公司表示，此次根據工程需求規畫出對營運影響最小的施工方案，並於9月5日召開施工協調說明會，邀請民航局、飛航服務總台、航空公司代表聯席會、航空公司、地勤業者等作業相關單位參加，同時也提醒航空公司注意飛航指南資訊更新，妥為規畫飛航計畫，維持航班營運順暢。

機場公司也說，施工執行前，將會同航務、航管單位成立專案小組進行控管，直至歲修作業結束，每日施工前中後管制施工作業情形，如遇有突發狀況立即應變處置，確保施工作業與航班營運順遂。工程進行期間首重飛航安全，若遇特殊情況將立即停止施工，開放北跑道運作。

機場 航班

延伸閱讀

很多乘客用！航空公司警告避開「這3色」行李箱：容易有麻煩

偷穿媽媽衣服？Hanni「機場時尚太超齡比例還很差」19歲像30+：臉太可愛撐不起來

在這座機場降落「難爆了」 全球僅50名機師有資格勝任

天津濱海機場連2天異常 航班延誤數千旅客受影響

相關新聞

中南部4縣市雷雨狂炸1小時 慎防雷擊、坍方、積淹水

中央氣象署針對雲林縣、彰化縣、嘉義縣、嘉義市發布大雷雨即時訊息，預計持續至15時30分，提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪（...

南方雲系北移、對流雲系發展旺盛 9縣市大雨持續至晚間

南方雲系北移及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署表示，今天彰化以南、南投及台東地區有局部大雨發生的機率，預計...

盜用高鐵會員點數手法曝光 逾500人受害、補償措施出爐

台灣高鐵日前遭爆不少旅客會員點數遭盜用，也有網友表示，大量紅利點數被兌換全國電子現金抵用，引發爭議。高鐵公司今表示，此案...

南台灣今慎防豪大雨 周日最劇烈全台有雨

中央氣象署表示，今天受南方水氣影響，南台灣降雨機率高，不定時有短暫陣雨，甚至局部大雨發生；明天北部降雨機率增加，南部持續...

男大生廢寢忘食打電動竟中風 醫：睡覺不是睡久就好

大學生胖寶平常熬夜玩遊戲，暑假期間更是不分晝夜地玩，加上原本有的高血壓、糖尿病問題，以及長期睡眠不足，導致中風。暑假結束...

高端變色了！200劑「免費」流感疫苗來了 年輕族搶先打

因應秋冬呼吸道傳染病，今年公費流感疫苗、新冠疫苗將於10月1日起同步開打。高端疫苗公司今與台中施勝桓小兒科診所合作舉辦快...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。