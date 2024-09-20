桃機中秋疏運達72萬人 11月凌晨時段將進行北跑道歲修

桃園國際機場今年中秋疏運期間（9月13至18日）累計旅客量72萬7109人次，較去年同期增加約16.1%。其中以9月14日旅客量最大，單日約12萬8174人次。機場公司也規劃，11月3日至23日間的單數日凌晨時段進行北跑道（05L/23R）歲修維護作業，施工期間南跑道維持正常運作，不影響機場航班起降作業，對旅客無影響。

機場公司指出，為確保飛航安全、優化跑道營運條件，並為即將到來的耶誕跨年與春節寒假疏運提供更好的服務品質，規劃自11月3日至23日間的單數日凌晨時段，進行北跑道（05L/23R）歲修維護作業，施工時間以例行夜間跑道關閉維護時段為主，並與機場相關作業單位沙盤推演取得共識，不會對機場營運造成影響。

機場公司表示，今年北跑道年度維護計畫訂於11月上旬，為年度中航班量較低的期間，將利用單數日的凌晨0時30分至6時30分間，配合北跑道例行關閉時間進場施工，該時段近期每小時到離場航班數均低於30架次，預計以11個工作日完成跑道著陸區（Touch Down Zone）與鄰接快速出口滑行道 （Rapid Exit Taxiway）等4區域刨鋪。

機場公司表示，此次根據工程需求規畫出對營運影響最小的施工方案，並於9月5日召開施工協調說明會，邀請民航局、飛航服務總台、航空公司代表聯席會、航空公司、地勤業者等作業相關單位參加，同時也提醒航空公司注意飛航指南資訊更新，妥為規畫飛航計畫，維持航班營運順暢。

機場公司也說，施工執行前，將會同航務、航管單位成立專案小組進行控管，直至歲修作業結束，每日施工前中後管制施工作業情形，如遇有突發狀況立即應變處置，確保施工作業與航班營運順遂。工程進行期間首重飛航安全，若遇特殊情況將立即停止施工，開放北跑道運作。