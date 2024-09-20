國道客運「漲」聲響起 公路局：核定範圍內合理調整

國道客運各項成本上漲，營運環境不佳，國光客運昨公告，10月3日起調漲29條中長程路線票價，台北-高雄路線最高調漲36元，各路線平均調幅則在6%左右。交通部公路局表示，此次業者所提票價調整內容，均在政府核定運價範圍內合理調整。

國道客運運價已約18年未調整，中華民國公共汽車客運商業同業公會全聯會去年起陸續提送運價調漲案，交通部今年5月核定四排座基本運價漲幅不超過5%、三排座不超過19.5%，短途漲幅可由TPASS月票吸收，中長途則由政府補貼漲幅3分之2。

事實上，截至8月中統計，國道客運已有不少路線陸續調漲票價，其中有6條路線最高漲14元，另有3條路線陸續實施中。國光客運昨則公告，將調漲29條中長程路線票價，其中北高路線最高調漲36元。

公路局表示，國道客運基本運價業經交通部5月1日核定調升，為了推廣公共運輸政策，並減輕民眾的乘車負擔，政府已自核定次日起，針對票價漲幅實施補貼措施，以確保民眾搭乘權益及業者提升營運品質，此次業者所提票價調整內容，均在政府核定運價範圍內合理調整。

公路局說明，經政府補貼後，TPASS月票使用者的票價不受影響，由政府全額補貼調漲票價差額費用，確保TPASS月票使用者在運價調整後仍能享受原有的優惠。對於非TPASS月票乘客，運價轉嫁票價的漲幅則由政府補貼3分之2，使實際票價漲幅將保持在合理範圍內。

公路局舉例，以常見的四排座車型計算，最高漲幅不超過1.56%，三排座的漲幅亦不超過6.46%。由於此次運價調整僅針對國道路段，因此整體全路線的票價漲幅會更低。業者在調整非TPASS月票乘客票價時，須依照規定在此次漲幅3分之1的範圍內進行，並向監理所備查公告及公告一周後，始可正式實施。