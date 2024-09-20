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南方雲系北移加對流旺盛 彰化等9縣市留意大雨

中央社／ 台北20日電

受到南方雲系北移加上對流雲系旺盛影響，交通部中央氣象署今天針對彰化縣等9縣市發布大雨特報，提醒民眾到晚間都要留意瞬間大雨。

氣象署發布大雨特報，南方雲系北移及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天彰化以南、南投及台東地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，山區注意坍方、落石及溪水暴漲。

大雨地區為彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣、蘭嶼綠島。

另外，氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域為雲林縣、彰化縣、嘉義縣、嘉義市，持續時間至下午3時30分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。

嘉義 氣象署

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