體育主播驚見行動力懸崖！兩招穩住行動力

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「老得快又活得久」，45+民眾當心「行動力懸崖」

超高齡社會倒數三個月！台灣不僅是亞洲「老得快又活得久」的地區，中高齡勞動力參與率也高達７成。民眾除了退休夢想延期，未來更恐面臨「年輕老人」扶養「老人」的長照困境。有過父親長照經驗的網紅章新說：「看父親消瘦、行動不便，就覺得健康與能『自在行動』相當重要。」不想成為孩子的負擔？減藥藥師胡廷岳提醒：「肌肉和骨骼是組成行動力的關鍵，45歲後兩者會斷崖式流失，要小心掉入行動力懸崖」，若營養不均或缺乏運動，會加速行動力流失，增加跌倒失能或長期臥床的風險。

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七百萬中壯族注意！搭捷運重心不穩、身體挺不直 小心行動力不足

體育主播徐展元分享，日前搭捷運沒握好扶手，差點重心不穩跌倒；章新也提到身邊中年朋友因工作久坐，經常身體痠痛、挺不直身軀，貼藥布、吃止痛藥都無效、甚至還有「倒縮」的情況。胡廷岳藥師說明，45+中壯族習以為常的生活困擾，都是行動力下滑的警訊；骨質量30歲達顛峰後就逐年流失；肌肉量則是40歲後每10年流失8~10%。肌肉與骨骼下滑不像慢性病有症狀，不容易察覺落入「行動力懸崖」的風險，如有上述狀況應即刻開始儲值行動力！

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骨骼肌肉生成 正確吃動是關鍵

想儲值行動力？專家不藏私「做得到的日常」大公開

為避免過早掉入「行動力懸崖」，日常飲食和運動是維持行動力的關鍵。在現代人生活忙碌、無法達成「均衡飲食」與「定期運動」的情況下，胡廷岳藥師分享「做得到的日常」：

1. 三餐就能均衡攝取蛋白質、鈣和維生素D：部分民眾會購買保健品，但身體組成骨頭與肌肉不只一種成分。胡廷岳藥師建議養成日常飲食均衡的習慣，除了參照國健署「我的餐盤」，每餐一個手掌心大小的豆魚蛋肉類、早晚一杯奶；若是外食族或工作忙碌，能選擇市面上添加濃縮乳清蛋白、維生素D等營養素的高鈣奶粉。現在技術進步，部分奶粉能用常溫水沖泡，還能搭配紅茶、咖啡以及麥片飲用，天天喝荷包也不會有負擔。

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2. 在家看電視就能進行肌力訓練：胡廷岳藥師提醒，除了慢跑、健走等有氧運動外，也要定期進行肌力訓練。民眾在家看電視可以一邊坐姿抬腿、使用彈力帶，或是水瓶抬舉手臂，就能訓練到上、下肢肌力。

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行動力專家安怡教你三招檢測 簡單了解自身行動力

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除了與胡廷岳藥師共推「做得到的日常」，現在加入安怡LINE官方帳號，還能免費領取試用包，更可透過三個動作自評行動力現況！即日至10/31止，完成任務還能抽LINE POINTS，高達4000位中獎名額等你來挑戰！