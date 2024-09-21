青少年生活遠比20年前更困難 社群媒體成「過曝世代」煩惱主因

「這是最好的時代，也是最壞的時代⋯⋯。」明明科技日新月異，交通、通訊加倍便利，但為何不管家長或青少年自身，都認為當代青少年生活，遠比20年前更困難？對此，美國智庫皮尤調查中心釋出最新報告，《遠見》也解析「過曝世代」的煩惱與困境。

生活於「最安全、最便利的年代」，當代青少年的心理問題比率卻持續攀升，究竟與2000年代初期相比，現在的青少年成長環境是變得更友善，還是更困難重重？

美國知名智庫「皮尤調查中心」（Pew Research Center）釋出最新調查，訪問約1500名13～17歲的青少年與他們的家長，多數受訪者皆認為，當代年輕人的生活，遠比20年前更困難！其中，家長認同比率高達69％，青少年自身贊同比率為44％，在各選項中占比最高。

針對造成生活更困難的原因，家長贊同率最高的選項為「社群媒體」（41％），第二名是「科技」（26％），也有25％的青少年認同社群媒體，是導致生活難度提高的原因之一。

不只社群成癮，「過曝世代」心理健康下滑

接受這項調查的青少年為2006～2010年出生，主要為Z世代，過渡到Alpha世代前段班，屬於數位原住民，從小就大量接觸社群媒體，從而過度曝露網路世界的 「過曝世代」。

值得注意的是，社群媒體帶來的危機遠不只是科技成癮，當尋求認可的「青春期矛盾階段」，碰上社群媒體的加乘，更可能導致青少年的心理健康下滑。

英國劍橋大學學者奧本（Amy Orben）、牛津大學網路研究所（Oxford Internet Institute）學者普爾茲比爾斯基（Andrew Przybylski）合作研究，分析8.4萬比人口資料，年齡層橫跨10～80歲，發現特定時期的青少年，更容易受社群媒體影響，而導致心理健康低落。

數據顯示，11～13歲的少女，生活滿意度與社群媒體使用率呈負相關，即生活滿意度愈低的青少女，往往花愈多時間使用社群媒體。同樣的情形，因男性青春期較晚，發生於14～15歲的青少年。

「社群媒體與心理健康之間的關聯非常複雜，」此研究的主研究者奧本解釋，社群風險與使用者當下的身體狀態、外在環境有關，「大腦發育、青春期等體內變化，以及社會環境的轉變，讓我們在人生的特定階段更加脆弱。」

生活滿意度愈低的青少女，往往花愈多時間使用社群媒體。示意圖。圖／Ingimage

青少年常使用社群，恐改變大腦運作模式？

青少年時期過度暴露在社群媒體中，不僅可能導致更不快樂、缺乏安全感，另有研究指出，甚至可能改變大腦運作！

美國北卡羅來納大學（University of North Carolina）的研究團隊，長期觀察12～15歲青少年的腦部掃描，數據顯示，更常使用社群媒體的青少年，大腦的獎賞中樞、顯著性判斷區域，以及負責調節情緒的前額葉皮質，活動明顯變得更活躍。

「成長過程中，經常查看社群媒體的青少年，對同儕的回饋變得非常敏感。」研究者之一、北卡羅來納大學心理學與神經科學副教授特爾澤（Eva H. Telzer）解釋，這種轉變可促進社交連結，然而，無法獲得足夠回饋時，卻可能導致社交焦慮、憂鬱風險增加。

社群媒體對每個用戶的影響程度皆不相同，特爾澤補充，青少年高度參與網路世界已成為「新常態」，因此了解其對青少年的影響至關重要，「它可能與大腦的變化有關，可能好壞參半，當前我們還不能確定長期影響。」

「成就文化」有毒！三成青少年認為外界期望過高

相較於父母端認為「社群媒體」是加劇生活難度的主因，有31％的青少年受訪者認為「外界對他們的期望和壓力更大」，才是導致生活更困難的原因，占比最高，較「社群媒體」的選項多了六個百分點。

在皮尤調查中，青少年受訪者如此回答：「大人對我們的期望太高了。我們必須維持好成績、參加課外活動、享受社交生活、兼職打工——所有這些活動都需同時兼顧。」「我們有更多作業與同儕壓力。我們總是被大家注視著，無法逃離。」

過度暴露於網路世界之外，當代青少年也正經歷有毒的「成就文化」，包括學業壓力、同儕壓力，以及無法複製父母成就的擔憂。

《永遠不夠：當成就文化變得有毒——以及我們能做些什麼》（Never Enough: When Achievement Culture Becomes Toxic — and What We Can Do About It）一書的作者華萊士（Jennifer Breheny Wallace）告訴《CNBC》，許多青少年開始意識到，他們恐怕難以達到與父母輩相同的經濟實力。

《永遠不夠：當成就文化變得有毒——以及我們能做些什麼》（Never Enough: When Achievement Culture Becomes Toxic — and What We Can Do About It）。取自Amazon

儘管經濟發展往往與大環境相關，例如，對年輕世代而言，相較於父母、祖父母，買房的門檻更高，多數青少年無形中仍背負著「重現父母成就的壓力」。而這些外界期望，在社群媒體發酵下，往往將擴大同儕之間的競爭心態，導致心理負擔更難以負荷。

從社群媒體焦慮，到有毒的成就文化，「過曝世代」的成長之路，並不如想像中輕鬆。在科技快速發展的時代，社群媒體已成為接受最新資訊、建立連結的重要平台，如何協助青少年正確應對社群媒體，避免心理健康被吞噬，已成為社會的急迫課題。

（本文出自2024.09.19《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）