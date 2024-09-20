零嘴蠟瓶糖涉違法賣 專家：吃了恐禍從口入

中國零嘴「蠟瓶糖」近期在台灣也能買到。食品專家今天提醒，這類產品以碳水化合物及鮮艷色素為主，吃多恐影響孩童身心，且台灣沒有核准輸入涉違法販賣，吃了可能禍從口入。

中國爆紅零嘴蠟瓶糖標榜「手作」，且號稱以「蜂蠟」製成外膜，中間包裹糖漿或果醬，但多數外包裝沒有相關標示，甚至是散裝，實際來源不明，掀起食安疑慮。

最近這款零食在台灣網購平台也能看到，宜蘭大學學術副校長、食品加工專家謝昌衛今天接受媒體電訪提醒，就營養層面來看，這款產品並不具有基本營養訴求，大部分是碳水化合物，加上顏色豐富，可能含有過度的食品添加物或相關色素，長期食用恐影響小朋友身心發展或造成肝腎損傷，應避免大量食用。

此外，衛生福利部次長林靜儀曾在臉書示警，近年蜂蜜產量銳減，「有那麼大量且價格低廉的蜂蠟可以做零食販售嗎？」謝昌衛也說，若是用其他化學物質替代，在食品衛生安全方面恐難以嚴格把關，到底是不是完全符合食品等級。

「重點是，台灣並未允許這類型產品進口。」謝昌衛強調，現在市面產品都是違法販售，沒有經過政府審核，並不是其他國家吃了沒有問題，台灣就一定沒疑慮，各國食安法規不盡相同，消費者憑感覺或運氣選購相當危險，若跑到國外嚐鮮，這是個人選擇，無法阻擋。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌說明，理論上食用蠟並不會吸收，應不會造成危害，若是工業蠟，裡面可能含重金屬如汞、鉛，或色素危害等；相關糖果的風險高低目前無法判斷，即便有人聲稱是蜂蠟包裹，難以確認是否會引起消化不良等腸胃症狀。

衛福部食藥署副署長林金富日前指出，食藥署查詢邊境報驗系統（IFI）並沒有相關蠟瓶糖的報驗紀錄，目前在台灣市面上販售的蠟瓶糖，極有可能已經違反食安法規定，涉嫌規避查驗，依法可處新台幣3萬至300萬元罰鍰。