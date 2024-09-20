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花蓮首家權責型失智據點 門諾壽豐分院益智學堂揭牌

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮門諾壽豐分院成立「益智學堂」，是全縣第一家以失智症合併精神行為症狀患者為主要對象的權責型失智服務據點，今天揭牌。圖／門諾醫院提供
花蓮門諾壽豐分院成立「益智學堂」，是全縣第一家以失智症合併精神行為症狀患者為主要對象的權責型失智服務據點，今天揭牌。圖／門諾醫院提供

花蓮縣門諾醫院壽豐分院「益智學堂」今天揭牌啟用，是全縣首家以失智症合併精神行為症狀患者（BPSD）為主要對象的權責型失智服務據點，分院長鍾慧明表示，將針對個案狀況量身打造一系列營養照護、治療活動課程，提供專業且全面的照護。

門諾壽豐分院表示，失智症患者隨著年齡愈高、病程加劇，出現BPSD的機率也提高，可能有易怒、憂鬱、妄想，甚至出現罵人、攻擊行為，在一般失智症照護據點會變得難受控，與其他學員在相處上出現問題。

參與揭牌典禮的王阿姨，丈夫就是典型BPSD的患者。她分享，丈夫在照護據點就因為時常情緒失控，與他人發生衝突，受到排斥，她為了找適合的場所，身心俱疲，很高興有益智學堂提供專業照護和陪伴。

門諾壽豐分院醫務部主任王迺燕表示，BPSD包括妄想、幻覺、焦慮、憂鬱、攻擊行為、睡眠障礙及漫遊等症狀，若缺乏規律的日常活動，症狀容易加劇。「益智學堂」規畫服務10名個案，已有3人報名，透過多元專業課程、治療活動及營養照護，穩定患者情緒，延緩失能，減輕BPSD對患者生活的影響，也減少家屬的照護壓力，若有醫療需求，醫院端也能即時銜接。

花蓮縣長徐榛蔚出席揭牌典禮，她說，全台僅14家權責型失智服務據點，「益智學堂」是花蓮第一家，不僅是對醫療體系的補充，更是對社會的支持，展現花蓮對失智症患者的重視與用心。

壽豐分院表示，將持續推動失智症患者的早期診斷與介入，提供全方位整合服務，可洽詢門諾壽豐分院失智照護聯合服務中心，電話（03）8664620。

花蓮門諾壽豐分院成立「益智學堂」，是全縣第一家以失智症合併精神行為症狀患者為主要對象的權責型失智服務據點，今天揭牌。圖／門諾醫院提供
花蓮門諾壽豐分院成立「益智學堂」，是全縣第一家以失智症合併精神行為症狀患者為主要對象的權責型失智服務據點，今天揭牌。圖／門諾醫院提供

失智症 患者 花蓮

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