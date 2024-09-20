花蓮首家權責型失智據點 門諾壽豐分院益智學堂揭牌

花蓮縣門諾醫院壽豐分院「益智學堂」今天揭牌啟用，是全縣首家以失智症合併精神行為症狀患者（BPSD）為主要對象的權責型失智服務據點，分院長鍾慧明表示，將針對個案狀況量身打造一系列營養照護、治療活動課程，提供專業且全面的照護。

門諾壽豐分院表示，失智症患者隨著年齡愈高、病程加劇，出現BPSD的機率也提高，可能有易怒、憂鬱、妄想，甚至出現罵人、攻擊行為，在一般失智症照護據點會變得難受控，與其他學員在相處上出現問題。

參與揭牌典禮的王阿姨，丈夫就是典型BPSD的患者。她分享，丈夫在照護據點就因為時常情緒失控，與他人發生衝突，受到排斥，她為了找適合的場所，身心俱疲，很高興有益智學堂提供專業照護和陪伴。

門諾壽豐分院醫務部主任王迺燕表示，BPSD包括妄想、幻覺、焦慮、憂鬱、攻擊行為、睡眠障礙及漫遊等症狀，若缺乏規律的日常活動，症狀容易加劇。「益智學堂」規畫服務10名個案，已有3人報名，透過多元專業課程、治療活動及營養照護，穩定患者情緒，延緩失能，減輕BPSD對患者生活的影響，也減少家屬的照護壓力，若有醫療需求，醫院端也能即時銜接。

花蓮縣長徐榛蔚出席揭牌典禮，她說，全台僅14家權責型失智服務據點，「益智學堂」是花蓮第一家，不僅是對醫療體系的補充，更是對社會的支持，展現花蓮對失智症患者的重視與用心。