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馬爾地夫「海陸兩棲」沈浸式體驗！秘境漫步、浮潛探險

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
別墅區。圖/馬爾地夫卓美亞酒店奧拉哈利島提供
別墅區。圖/馬爾地夫卓美亞酒店奧拉哈利島提供

「人間天堂」馬爾地夫，其間的卓美亞酒店奧拉哈利島即日起推出沉浸式的旅遊新體驗，從島嶼自然漫步之旅，到水下浮潛探險，讓旅人獨享大自然導遊的方式，一起探索島上迷人的風景。

馬爾地夫卓美亞酒店奧拉哈利島的園藝與景觀設計經理Ali Wajeeh，目標打造一個真正體驗馬爾地夫自然魅力的戶外環境，他選用本土植物物種，採行生態友好的工作方式，在綠意盎然的花園中，可賞見椰子樹、榕樹和生機勃發的叢林天竺葵等豐富多樣的植物，同時築出一所美好生態圈。

推薦的特別體驗活動「島嶼自然漫步」，可充分了解並融入島上的自然景色，漫步活動從綠蔭下的Fini Maizan集合出發，Ali Wajeeh將帶領旅客一探島上動植物的奧秘，分享這座島嶼從最初發展到如今的豐富歷史故事。沿途有機會遇見優雅的蒼鷺、嬉戲的狐蝠、可愛的寄居蟹和馬爾地夫國鳥「苦惡鳥」；植物愛好者也可觀察路途中經過的傘形樹和美麗的木槿花等，在這片隱秘的世外桃源中，有許多秘境等著旅人去探索。

除了陸地上的無盡奇觀，旅客還可參加各種水下探險活動，深入了解馬爾地夫的海洋生物。印度洋溫暖的海水吸引著海豚、魟魚，以及多種鯊魚和海龜，還有大量繽紛的熱帶魚。旅人可以浮潛或乘坐半潛艇遊覽，附近有20多個潛水地點，可與奇妙的海洋生物近距離互動。

此外，酒店同步舉辦珊瑚種植活動，鼓勵客人為保護珊瑚礁的生物多樣性做出貢獻，進一步兌現其保護生態系統的承諾。

酒店依山臨海，水陸生態皆豐美。
酒店依山臨海，水陸生態皆豐美。
專屬領隊帶隊體驗海陸兩棲：島上秘境漫步、水下浮潛探險。圖/馬爾地夫卓美亞酒店奧拉哈利島提供
專屬領隊帶隊體驗海陸兩棲：島上秘境漫步、水下浮潛探險。圖/馬爾地夫卓美亞酒店奧拉哈利島提供

珊瑚礁 酒店 馬爾地夫

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