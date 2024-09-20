馬爾地夫「海陸兩棲」沈浸式體驗！秘境漫步、浮潛探險

「人間天堂」馬爾地夫，其間的卓美亞酒店奧拉哈利島即日起推出沉浸式的旅遊新體驗，從島嶼自然漫步之旅，到水下浮潛探險，讓旅人獨享大自然導遊的方式，一起探索島上迷人的風景。

馬爾地夫卓美亞酒店奧拉哈利島的園藝與景觀設計經理Ali Wajeeh，目標打造一個真正體驗馬爾地夫自然魅力的戶外環境，他選用本土植物物種，採行生態友好的工作方式，在綠意盎然的花園中，可賞見椰子樹、榕樹和生機勃發的叢林天竺葵等豐富多樣的植物，同時築出一所美好生態圈。

推薦的特別體驗活動「島嶼自然漫步」，可充分了解並融入島上的自然景色，漫步活動從綠蔭下的Fini Maizan集合出發，Ali Wajeeh將帶領旅客一探島上動植物的奧秘，分享這座島嶼從最初發展到如今的豐富歷史故事。沿途有機會遇見優雅的蒼鷺、嬉戲的狐蝠、可愛的寄居蟹和馬爾地夫國鳥「苦惡鳥」；植物愛好者也可觀察路途中經過的傘形樹和美麗的木槿花等，在這片隱秘的世外桃源中，有許多秘境等著旅人去探索。

除了陸地上的無盡奇觀，旅客還可參加各種水下探險活動，深入了解馬爾地夫的海洋生物。印度洋溫暖的海水吸引著海豚、魟魚，以及多種鯊魚和海龜，還有大量繽紛的熱帶魚。旅人可以浮潛或乘坐半潛艇遊覽，附近有20多個潛水地點，可與奇妙的海洋生物近距離互動。