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「蠟瓶糖」碳水化合物＋色素放嘴裡 專家疑惑有啥好吃

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
網購平台上可見不同形式的蠟瓶糖，但成分與風險未知。圖／取自網購網頁
網購平台上可見不同形式的蠟瓶糖，但成分與風險未知。圖／取自網購網頁

網紅零食「蠟瓶糖」在中國大陸掀起話題，宣稱是以蜂蠟包裹糖漿或果醬，近期更流入台灣網路平台。食品科學專家指出，這類產品提供的多為碳水化合物及鮮豔色素，大量食用可能對身心造成影響，目前國內並未核准輸入，如果消費者自行憑運氣或感覺購買食用，相對危險；毒物科醫師也表示，不清楚為何掀起流行，「這種東西到底有什麼好吃？」

衛福部食藥署副署長林金富指出，食藥署查詢邊境報驗系統（IFI）並沒有相關蠟瓶糖的報驗紀錄，目前在台灣後市場販售的蠟瓶糖，極有可能已違反食安法規定，涉嫌規避查驗，依法可處新台幣3萬至300萬元罰鍰。

目前有相關影片指出，蠟瓶糖的吃法為，放入口中咀嚼後吐出，鮮豔外觀吸引不少小朋友。宜蘭大學學術副校長、食品加工專家謝昌衛表示，從營養的層面來看，對孩子不具備基本營養，一定要盡量減少使用，「因為在營養的需求上，大部分提供的只是碳水化物」，沒有其他的豐富的營養源，對攝取營養實際上沒有效果。

再者，蠟瓶糖顏色豐富，可能過度添加食品添加物或色素，謝昌衛說，曾有報導指出，長期大量食用對小朋友的身心發展，可能出現類似過動，或肝腎損傷的疑慮，應避免。

衛福部次長林靜儀日前質疑，「近年來蜂蜜產量銳減，有那麼大量且價格低廉的蜂蠟可以做零食販售嗎？」對此，謝昌衛表示，如果蜂蠟沒有這麼多，就可能用化學原料替代，在食品衛生安全方面也無法嚴格把關，到底是否完全符合食品級規範，很難被完整呈現。

謝昌衛強調，如果消費者自行憑運氣獲感覺購買食用，是相對危險的，「不是說其他國家吃了以後沒有問題，台灣就一定沒有問題」，因為國內訂有食品法規審查標準，合格才能提供消費者比較完整的保護及醫療建議。

不過仍有不少民眾在國外嘗鮮或購入帶回，謝昌衛表示，少量攝取的安全疑慮不大，民眾不用過度恐慌，但目前國內並無核准販售，如果有這樣的行為，其實已經觸法。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，理論上食用蠟並不會吸收，目前蠟瓶糖的風險高低尚無法判斷，即便聲稱外層為蜂蠟，食用後是否導致消化不良等腸胃症狀，仍難以確認，過去對於食用蠟的討論，如蘋果外層、食品容器內層防水塗料等。

針對工業蠟對人體的危害，楊振昌說，成分中可能含有汞、鉛等重金屬，或是色素危害等，雖毒物中心目前尚未收治，食用工業蠟後出現不良反應的個案，但提醒民眾，目前國內並未核准這款食品進口，只要販售就是違法，他也疑惑表示，不清楚為何會掀起流行，很訝異這種東西到底有什麼好吃。

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