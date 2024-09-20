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Taiwan PASS高鐵版限3千組2人同行1人免費 只限國際客

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
觀光署針對國際旅客使用的「Taiwan PASS高鐵版遊台灣」2人同行1人免費優惠活動案。圖／觀光署提供
觀光署針對國際旅客使用的「Taiwan PASS高鐵版遊台灣」2人同行1人免費優惠活動案。圖／觀光署提供

交通部觀光署今年訂定1千萬人次國際旅客目標，但截至8月僅500萬人次，觀光署現針對國際旅客使用的「Taiwan PASS高鐵版遊台灣」推出2人同行1人免費優惠活動案，旅客可透過產品中的高鐵、4大捷運及4條熱門台灣好行路線造訪主要都會區及熱門景點，原價2人5000元，優惠價2500元，2025年4月30日前限量3000組。

觀光署署長周永暉表示，「Taiwan PASS」是台灣好玩卡變身而來，此次針對持短期觀光簽證來台外籍旅客推出「Taiwan PASS高鐵版」2人同行1人免費之超級優惠方案，產品內容包含「高鐵3日券」、「捷運4選1」及「台灣好行4選1」。

觀光署也說，除了「Taiwan PASS高鐵版」外，國內外旅客均可使用的「Taiwan PASS台鐵版」整合「台鐵5日周遊券」、「捷運4選1」及「台灣好行4選1」，因應花蓮振興方案也推出2人同行1人免費優惠，原價2人5600元，優惠價2800元，還可搭配今年底前持電子票證（含行動支付）搭乘宜花東地區台灣好行10條路線免費方案，鼓勵民眾到東部旅遊。

觀光署表示，「Taiwan PASS高鐵版」優惠活動對象限定為短期入境台灣外籍旅客，因工作或求學等長期居留台灣者並不適用，且優惠活動數量有限，盼藉由Taiwan PASS相關優惠活動，吸引更多海外旅客來台旅遊，讓旅客省時（Save Time）、省錢（Save Money）及留下深刻記憶（Save Memory）。

觀光署 高鐵

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